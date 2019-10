Cenk Sahin, costa caro l'appoggio a Erdogan: il St. Pauli lo licenzia

La presa di posizione in favore di Erdogan da parte dei giocatori turchi sta prendendo una brutta piega. C’è chi pensa di boicottare la finale di Champions ad Istanbul del prossimo giugno, altri sono pronti a licenziare i propri giocatori perché in contrasto con i valori del club.

È successo al St. Pauli, formazione di serbie B tedesca, che ha messo alla porta l’esterno d’attacco Cenk Sahin, ex capitano della Nazionale Under 20 della Turchia, che non ha nessuna parentela con Nuri Sahin, ex giocatore di Borussia Dortmund, Real Madrid e Liverpool. Sahin, come tanti altri giocatori, anche della Nazionale maggiore, ha sostenuto Erdogan per lo schieramento dell’esercito nel Nord della Siria attraverso i propri social e si è rifiutato di rimuovere il tutto dopo una richiesta specifica del suo club.

Da qui la decisione del club di licenziare il giocatore perché in contrasto con i valori della società...

" Dopo ulteriori colloqui tra i dirigenti del club e il giocatore, Cenk Sahin, è stato liberato dall'allenamento e dalle funzioni all’interno della squadra con effetto immediato. I principali fattori nel prendere questa decisione, sono stati il ​​suo ripetuto disprezzo per i valori del club "

" Dopo numerose discussioni con fan, membri della società e amici le cui radici affondano in Turchia, ci è diventato chiaro di non poter e dover tentare di misurare in dettaglio le sfumature della percezione e degli atteggiamenti di altri background culturali. Il fatto che rifiutiamo gli atti di guerra non è tuttavia suscettibile di dubbio o discussione. Questi atti, e l'espressione di solidarietà nei loro confronti, sono in contrasto con i valori del nostro club "

Da qui la decisione di salutare Sahin che da ora è un giocatore libero a parametro zero. C’è già chi gli ha presentato un’offerta: il Basaksehir, la squadra del presidente Erdogan.