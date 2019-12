Sarà l'olandese Bjorn Kuipers a dirigere Inter-Barcellona, gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League in programma martedì sera a San Siro. Il turco Cuneyt Cakir arbitrerà invece Napoli-Genk, sfida del San Paolo in programma sempre martedi, alle 18.55.