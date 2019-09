Champions League: le designazioni arbitrali Skomina per Barcellona-Inter

La UEFA ha designato l'arbitro sloveno Damir Skomina per la partita Barcellona-Inter, in programma mercoledì sera alle 21 al Camp Nou per la seconda giornata di Champions League. Assistenti Jure Praprotnik e Robert Vukan. Quarto uomo: Rade Obrenovic. VAR: Danny Makkelie. La UEFA ha designato il rumeno István Kovács come arbitro di Genk-Napoli, gara in programma mercoledì alle 21 valida per la seconda giornata di Champions League. Assistenti: Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Quarto uomo: Marius Avrm. VAR: Christian Dingert.