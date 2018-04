Il Liverpool vince anche a Manchester: 2-1 al City di Guardiola, Salah fantastico

Niente Remontada per il Manchester City! La squadra di Guardiola ci ha creduto con il gol di Gabriel Jesus dopo neanche due minuti di gioco... Quello è stato il momento migliore per il Manchester City, perché i padroni di casa non sono più riusciti a creare qualcosa di importate nel resto del match. C’è un palo di Bernardo Silva, un gol annullato a Sané, ma poco altro. Basta poi la rete di Salah per regalare il pass delle semifinali al Liverpool e chiudere al 56’ il discorso qualificazione. Per non farsi mancare nulla, c’è anche il gol di Firmino per il 2-1 del sorpasso. Tanti investimenti, tanti partite concluse al 20’ in stagione, ma nel momento clou dell’annata il Manchester City si scioglie come neve al sole, come capitato anche nello scorso anno. Stesso discorso lo si può fare per il PSG, quanto è difficile vincere partendo dal basso! Ci sarebbe da fare anche un altro discorso, quello sull’arbitraggio. Mateu Lahoz già lo conosciamo: cosa ci faceva in un quarto di finale di Champions? Insieme al suo assistente Pau Cebrián ne combina una più di Bertoldo… Prima non vede la spinta clamorosa di Sterling ai danni di van Dijk (da lì parte l’azione dell’1-0), poi si inventa un fuorigioco sul gol di Sané. Se possono esistere arbitraggi del genere...

Cronaca

Al City serve un gol subito e la squadra di Guardiola non sta ad aspettare: al 2’ arriva già il vantaggio dei padroni di casa con Gabriel Jesus che infila Karius sull’assist di Sterling. L’arbitro non sanziona però una clamorosa spinta dello stesso Sterling su van Dijk, con Fernandinho che va poi a recuperar palla (e dire che l’assistente Pau Cebrián era ad un metro). La rimonta può quindi partire, ma il City non crea altre palle gol nonostante il dominio territoriale. Nel finale di tempo, i padroni di casa si riaccendono: palo clamoroso di Bernardo Silva al 43’, poi viene annullato un gol a Sané dopo un’uscita ‘a farfalle’ di Karius. Dove sta l’infrazione? Karius respinge addosso a Milner e Sané segna a porta vuota: il fuorigioco è inesistente. Allo scadere c’è anche la prima vera occasione per il Liverpool, ma Oxlade-Chamberlain calcia alle stelle dopo il servizio di Salah.



Gabriel Jesus - Manchester City-Liverpool - Champions League 2017/2018 - Getty ImagesGetty Images

Nella ripresa continua ad attaccare il Manchester City, ma al 56’ arriva il fantastico pareggio di Salah che con uno scavetto supera Ederson, dopo che lo stesso brasiliano era stato bravo a chiudere su Mané. Il City ci riprova, ma gioca senza convinzione e al 77’ arriva il gol del sorpasso di Firmino che va a rubar palla a Walker prima di infilare Ederson con un colpo da biliardo.

La statistica

10 - Gli anni di distanza dall’ultima semifinale del Liverpool in Champions League (stagione 2007/2008). C’era Benitez sulla panchina dei Reds, con il Liverpool che superò l’Arsenal nel derby inglese dei quarti di finale, prima di essere eliminati dal Chelsea in semifinale.

Il Tweet

Il Manchester City fa la fine del PSG: anche quest’anno, la Champions la si vince l’anno prossimo…

Il migliore

Mohamed SALAH - Era a rischio, ma la sua presenza è di vitale importanza per il Liverpool. Quando tocca palla, tutta la difesa del Manchester City trema. Poi segna un gol meraviglioso a fermare l’emorragia, regalando al Liverpool il pass per le semifinali.

Il peggiore

Kyle WALKER - La posizione di centrale non lo aiuta. Ma si addormenta su entrambi i gol, fuori posizione su quello di Salah, regala palla a Firmino nel 2-1 del sorpasso.

Tabellino

Manchester City-Liverpool 1-2

Manchester City (3-2-4-1): Ederson Moraes, Walker, Laporte, Otamendi; De Bruyne, Fernandinho; Sterling, Bernardo Silva (74’ Gündogan), David Silva (66’ Agüero), L.Sané; Gabriel Jesus. All. Josep Guardiola

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold; Lovren, van Dijk, Robertson (82’ Klavan); Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner; Salah (89’ Ings), Firmino (81’ Clyne), S.Mané. All. Jürgen Klopp

Marcatori: 2’ Gabriel Jesus (M); 56’ Salah (L), 77’ Firmino (L)

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (SPA)

Ammoniti: 14’ Mané, 14’ Ederson Moraes, 29’ Alexander-Arnold, 30’ Bernardo Silva, 34’ Firmino, 65’ van Dijk

Espulsi: nessuno