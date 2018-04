Pallotta: "Col Liverpool nessuna rivincita, sarà bello rivedere Salah; possiamo vincere"

"Roma-Liverpool? Grandioso, mi piace. E’ come un derby. Il Liverpool è dei ragazzi di Boston, John Henry, sarà divertente e sarà bello rivedere Salah". Così il presidente della Roma James Pallotta commenta l'esito del sorteggio di Champions League che vedrà i giallorossi opposti al Liverpool. Parlando all'uscita dello studio Tonucci a Roma, dove nel pomeriggio si è incontrato con l'architetto del nuovo stadio Dan Meis, il patron giallorosso ai microfoni di Laroma24.it ha detto:

" Possiamo vincere. Abbiamo affrontato il Barcellona che si diceva fosse la migliore squadra al mondo. La squadra ha giocato come mai le avevo visto fare in questi 5 anni, quindi so che possiamo giocare bene come fatto come contro il Chelsea. Non dobbiamo commettere errori. Quando arrivi a giocare contro queste 3-4 squadre, devi eliminare più errori possibili perché loro possono trarne vantaggio. Se giochiamo come abbiamo fatto col Barcellona, dovremmo essere a buon punto "

Per Pallotta questa semifinale non sarà però la rivincita della finale del 1984. "Non credo sia una rivincita, è un’altra generazione. Dovrebbe essere una bella partita che non vediamo l’ora di affrontare", ha detto Pallotta. "Salah? Per 180' sarà una guerra ma per il resto della vita saremo amici e lui ha risposto 'al 100%'", ha ricordato Pallotta lo scambio di tweet con il Faraone. Infine il patron giallorosso si è detto felice di poter giocare il ritorno all'Olimpico, per far valere la spinta dello stadio proprio come contro il Barça: "Mi piace l’andata a Liverpool e il ritorno a Roma. Va bene così".