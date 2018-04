Quanto sei bella Roma! Magico 3-0 al Barcellona, è semifinale di Champions League!

L'impensabile, quel che in cuor proprio nemmeno il più fanatico dei tifosi si sarebbe probabilmente aspettato, è accaduto davvero: la Roma è in semifinale di Champions League. Giallorossi avanti, Barcellona eliminato. Non è un sogno: è la pura realtà. Da stropicciarsi gli occhi. Il 3-0 evocato alla vigilia, ricordando quello stesso risultato ottenuto 16 anni fa contro lo stesso avversario dalla banda Capello, si avvera. Merito di una serata semplicemente perfetta da parte degli uomini di Di Francesco, trascinati da un Dzeko in versione supereroe e, in generale, da una prestazione senza eguali da parte del collettivo. Perfetti i giallorossi e inguardabile il Barcellona, che si rende pericoloso solo a qualificazione sfuggita di mano, confermando le impressioni contraddittorie lasciate una settimana fa. Dzeko super, si diceva: suo il gol fulmineo che scava per la prima volta nelle certezze del Barça. Poi raddoppia De Rossi, su rigore, nella ripresa. E infine è Kostas Manolas, di testa, a far impazzire l'Olimpico. Una serata destinata a rimanere nella storia del club, proprio come quella contro il Chelsea nei gironi. Un secondo dopo il triplice fischio finale del francese Turpin, il 3-0 ai marziani del Barcellona è già leggenda.

La cronaca della partita

L'inizio gara della Roma è il migliore possibile: dopo 6 minuti De Rossi lancia centralmente Dzeko, che si infila tra Jordi Alba e Umtiti e davanti a ter Stegen non sbaglia. L'1-0 immediato carica ancor più i giallorossi, che rischiano parzialmente su una punizione alta di Messi ma prima del quarto d'ora sfiorano il raddoppio con Schick: spizzata alta dall'angolo di Kolarov. A cavallo della mezz'ora, altre palle gol: Dzeko spara alto dal limite, Piqué chiude provvidenzialmente prima su Kolarov e poi su Schick e lo stesso ex doriano, di testa, grazia ter Stegen non trovando la porta. Chiude il tempo il solito Dzeko, che sul secondo palo stacca più alto di Semedo costringendo il portiere avversario alla smanacciata in angolo.

AS Roma's Bosnian forward Edin Dzeko (R) is congratulated by teammate AS Roma's Czech forward Patrik Schick (C) after scoring a goal during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between AS Roma and FC Barcelona at the Olympic SGetty Images

Sempre e solo Roma anche nella ripresa. E al 12' arriva il raddoppio: Piqu・affossa Dzeko in area, Turpin si fa convincere dall'assistente di porta ad assegnare un sacrosanto rigore e De Rossi raddoppia. L'Olimpico diventa ancor pi・una bolgia dantesca, i giallorossi vanno per il tris e lo sfiorano con Nainggolan e lo stesso De Rossi. Di Francesco inserisce Ünder ed El Shaarawy e passa al 3-4-3, tentando il tutto per tutto. E la Roma è premiata a 8 minuti dalla fine: angolo del turco, anticipo di testa di Manolas e ter Stegen, immobile, può solo guardare il pallone superarlo per la terza volta. La rimonta è completa. Finale di fuoco: Messi cicca davanti ad Alisson, Suarez viene murato in area e, al 92', Alisson esce a valanga fuori area guardando Dembélé calciare in pallonetto di pochissimo sopra la traversa. L'ultimo brivido, prima della grande festa.

La statistica chiave

La serata è storica anche per un altro motivo: si tratta della prima sconfitta stagionale del Barcellona tra campionato e Champions League.

Il tweet

Il migliore in campo

Dzeko. Prestazione senza aggettivi. Apre subito le marcature, ridando speranza alla Roma, e poi fa reparto da solo, creando scompiglio totale nella difesa del Barcellona e guadagnandosi pure il rigore del raddoppio. Mostruoso.

Il peggiore in campo

Umtiti. Almeno per un tempo, non azzecca un posizionamento. Subito bruciato da Dzeko, si perde più volte il bosniaco e Schick disputando un primo tempo disastroso. Leggermente meglio nella ripresa, ma non basta.

Il tabellino

Roma (3-4-1-2): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan (77' El Shaarawy); Schick (73' Ünder), Dzeko. All. Di Francesco

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo (85' Dembélé), Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets (85' Alcacer), Rakitic, Iniesta (81' André Gomes); Messi, Suarez. All. Valverde

Arbitro: Clement Turpin (Francia)

Gol: 6' Dzeko, 58' rig. De Rossi, 82' Manolas

Note: ammoniti Fazio, Juan Jesus, Messi