Una settimana al Max: come Allegri ha governato il momento chiave della stagione della Juventus

Flashback temporale. Martedì 27 febbraio, conferenza di vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Atalanta. "Sicuramente sono out Bernardeschi, Cuadrado e De Sciglio. Dybala e Khedira sono pronti a rientrare, ma non sono al top. Higuain al massimo va in panchina". Massimiliano Allegri fa il punto sulla situazione infortunati in casa bianconera a poche ora dal primo di tre impegni ravvicinati che possono determinare le sorti della stagione bianconera. E a questa situazione si aggiungeranno anche i vari acciacchi di Mandzukic. Finale di Coppa Italia da conquistare, sfida di campionato contro la Lazio all'Olimpico e poi insidiosa trasferta di Wembley, dove la Juventus ha un solo risultato possibile. Un tourbillon di partite, racchiuse in sette giorni, da vivere senza avere a disposizione parecchie carte da giocare e disponendo, al contrario, di diverse stelle non al meglio.

Il più abile "gestore" italiano

Prima della gara di Wembley: "Quei tre ho davanti e quei tre giocano" (Riferito a Dybala, appena rientrato, Higuain, appena recuperato, e Douglas Costa). Prima della partita con la Lazio: "Sempre 11 ne vanno in campo. Ho una rosa profonda, se non sta bene uno, giocherá un altro". Mai una lamentela sui ko o sulle sfortune fisiche concentrate del reparto offensivo della Juventus. Semmai qualche sorriso e qualche battuta per sdrammatizzare il momento poco fortunato. Max è abituato a gestire e ancora una volta l'ha dimostrato con i fatti. Chiamatele "rotazioni" o "turnover intelligente". Fatto sta che la Juve di Allegri applica al meglio la proprietá commutativa: spesso ottiene i risultati voluti pur cambiando/invertendo i propri "addendi". Rugani a Roma? L'alternanza Barzagli-Lichtsteiner? Quella Asamoah-Alex Sandro? Marchisio o Matuidi?

La mossa Lichtsteiner-Asamoah non è casuale

E oltre a tutta questa meticolosa preparazione e gestione delle energie, c'è anche lo studio tattico dell'avversari. Chi pensa che il cambio Asamoah-Lichtsteiner per Matuidi-Benatia sia stato casuale non ha ancora capito cosa passa per la mente di Allegri. Con una Juventus in enorme difficoltá per vie centrali, ha provato ad allargare il gioco con forze fresche, risparmiando due giocatori forti ma non brillanti fisicamente, per dare respiro alla manovra ed abbassare la mole di lavoro di Pjanic e Khedira. Fatto sta che, pur premiato da una dose di immediata buona sorte, Lichtsteiner a destra ha iniziato l'azione del pareggio di Higuain. E Asamoah a sinistra, con l'aiuto di Alex Sandro, ha contenuto le sfuriate di Alli e Trippier. La Juventus, a Wembley, ha svoltato lí.

Un allenatore che merita rispetto e che verrá rimpianto

Poi è palese che la Juventus non stia esprimendo un bel calcio, un gioco frizzante e piacevole, che sia stata salvata da una giocata super di Dybala a Roma, da un rigore di Pjanic con l'Atalanta e che abbia sfruttato due intuizioni di Higuain a Londra. Ma é altrettanto inattaccabile come in un momento di grossa difficoltá fisica e senza diverse pedine disponibili, Max Allegri abbia colto tre vittorie pesantissime, influendo con decisioni e scelte. Per vedere una Juventus bella e vincente bisognerá forse aspettare. Intanto la coesione del gruppo, la mentalitá , la capacitá di soffrire, l'alternanza di giocatori e di moduli, sono tutti doti chiaramente riconoscibili nella squadra di Allegri. Un governatore vero, capace anche di leggere le partite in corso d'opera. Il "manico" nel calcio conta eccome e il tecnico toscano merita rispetto per quanto fatto fin qui. Tre Scudetti e in corsa per il quarto, quattro finali di Coppa consecutive, tre Champions su quattro portate almeno ai quarti. Risultati clamorosi per continuitá e importanza, che fra qualche anno potrebbero anche sembrare surreali allo stesso popolo bianconero.