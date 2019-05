2019 Odissea per Ronaldo e Messi. Niente Champions, niente Pallone d'oro: la loro era è finita?

Né Ronaldo né Messi. Dopo l'eliminazione della Juventus ai quarti, cade anche il Barcellona. Altro che rematch tra Ronaldo e Messi di quella finale di 10 anni fa, quella tra Manchester United e Barcellona di Roma 2009. È la prima stagione dal 2012-2013, infatti, che nessuno dei due approda in finale: negli ultimi anni, c'era riuscito Cristiano Ronaldo quattro volte, Messi una. Questa volta ci saranno Tottenham e Liverpool, nell'ultimo atto del Wanda Metropolitano, in una finale dal sapore molto diverso. Ma quello che ci viene da chiedere è: è finita l'era dei due alieni?

Negli ultimi 11 anni era successo solo tre volte di non vedere uno tra Messi e Ronaldo in finale

Dalla stagione 2007-2008 abbiamo sempre visto, o quasi, uno tra Messi e Cristiano Ronaldo contendersi la Coppa dalle grandi orecchie, e di conseguenza, il Pallone d'oro. Nel 2008 ci fu il Manchester United di Ronaldo contro il Chelsea, l'anno dopo la sfida tra i due a Roma con il successo dell'argentino. Nel 2010 il Triplete dell'Inter a rompere questo duello, ma da allora uno dei due riusciva sempre a raggiungere l'atto finale. Nel 2012 l'eccezione con la finale Bayern-Chelsea e nel 2013 il derby tutto tedesco tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Poi dal 2014 li abbiamo sempre visti: Ronaldo con la Décima con Ancelotti, Messi a battere la Juve nel 2015 a Berlino e poi il tris consecutivo del Real Madrid.

Stagione Finale Vincitore 2007-2008 Manchester United-Chelsea RONALDO 2008-2009 Barcellona-Manchester United MESSI 2009-2010 Inter-Bayern Monaco X 2010-2011 Barcellona-Manchester United MESSI 2011-2012 Chelsea-Bayern Monaco X 2012-2013 Bayern Monaco-Borussia Dortmund X 2013-2014 Real Madrid-Atlético Madrid RONALDO 2014-2015 Barcellona-Juventus MESSI 2015-2016 Real Madrid-Atlético Madrid RONALDO 2016-2017 Real Madrid-Juventus RONALDO 2017-2018 Real Madrid-Liverpool RONALDO 2018-2019 Liverpool-Tottenham X

Pallone d'oro 2018: Messi e Ronaldo non riescono a vincere

Nel mese di dicembre scorso, tra l'altro, nessuno dei due aveva vinto il Pallone d'oro. Messi non aveva avuto guizzi tra il Barcellona e la Nazionale argentina, mentre Ronaldo aveva sì conquistato l'ennesima Champions con il Real Madrid (classifica marcatori compresa) ma a trionfare fu Luka Modric anche per avere trascinato la Croazia in finale dei Mondiali. Il centrocampista ex Tottenham, con il suo trionfo, mise fine così a un'egemonia durata 10 anni. Dal 2008, infatti, vinceva o Messi o Ronaldo, o Ronaldo o Messi.

Anno Vincitore 2007 KAKÁ (l'ultimo prima di Messi/Ronaldo) 2008 RONALDO 2009 MESSI 2010 MESSI 2011 MESSI 2012 MESSI 2013 RONALDO 2014 RONALDO 2015 MESSI 2016 RONALDO 2017 RONALDO 2018 MODRIC 2019 ?

Ronaldo-Messi: è finito il loro dominio?

Questo è stato un anno un po' particolare per il portoghese e l'argentino. Nessuno dei due ha vinto il Pallone d'oro, nessuno dei due ha vinto la Champions, nessuno dei due non è nemmeno arrivato in finale. Il calcio è cambiato e non vedremo più l'eterna sfida tra i due? È un tema comunque da porre considerando i 34 anni di Ronaldo e i 32 anni di Messi. Impossibile non vederli battagliare ad alti livelli, ma il dualismo tra i due è ormai agli sgoccioli? E dire che Ronaldo ha vinto lo Scudetto con la Juventus e punta alla classifica marcatori della Serie A: l'ultimo straniero a conquistarla al primo anno fu Andriy Shevchenko con il Milan nel 1999. Messi ha vinto la Liga con il Barcellona e giocherà la finale di Coppa di Spagna contro il Valencia. Troppo poco anche per loro due, abituati a sentire l'inno della Champions tra fine maggio e inizio giugno...

