Sono passati 25 anni esatti dalla magica notte di Atene del 18 maggio 1994. Magica per il Milan, innanzitutto. Ma magica anche per il calcio italiano che quella sera visse uno dei suoi picchi più alti a livello internazionale. Lo stadio Olimpico Spyros Louis di Atene fece infatti da cornice alla finale di Champions League tra il Milan di Fabio Capello e il Barcellona di Johann Cruijff. Una partita attesissima che metteva di fronte le due squadre più forti dell'epoca. Una sfida totale che vedeva i blaugrana presentarsi con i favori del pronostico: vuoi per il valore della squadra (c'erano Guardiola, Koeman, Romario e Stoichkov solo per fare qualche nome), vuoi per i problemi dei rossoneri costretti a fare a meno della coppia di difensori centrali Baresi-Costacurta, squalificati entrambi. Una partita - soprattutto - incendiata dalle provocazioni di Johan Cruijff, talmente sicuro di vincere da farsi fotografare con la Coppa alla vigilia.

Così Cruijff prima della partita

" Le finali sono sempre state la mia specialità, la paura non so cosa sia. Non vedo proprio come possiamo perdere la Coppa dei Campioni "

" Il calcio siamo solo noi: il mondo ha bisogno di veder trionfare il gioco offensivo e spettacolare di cui siamo il simbolo "

" I greci si schiereranno dalla nostra parte: se amano il bel calcio, saranno costretti a farlo "

" Se gli avversari ci segnano 3 gol, bene per lo spettacolo. Perché noi ne faremo almeno 4 "

Daniele Massaro in Milan-BarcellonaEurosport

Ma il campo racconta un'altra storia...

Poi si gioca, e in campo c'è solo una squadra: il Milan. Capello ridisegna l'undici di partenza affidando le chiavi della difesa alla coppia di centrali composta da Filippo Galli e Maldini, con Tassotti terzino destro e Panucci a sinistra. A centrocampo Boban si adatta a giocare largo a destra, Donadoni fa l'ala sinistra e in mezzo Desailly e Albertini danno copertura e geometrie. Davanti Massaro unica punta con Savicevic libero di inventare alle sue spalle. Il Milan gioca una partita ai limiti della perfezione. Non rischia nulla, prende immediato possesso del centrocampo e va al riposo sul 2-0 grazie a una doppietta di Massaro. A inizio ripresa ci pensa Savicevic a firmare il 3-0 con un favoloso pallonetto che sorprende Zubizarreta, poi Desailly cala il poker con un destro a giro al 58'. Le telecamere vanno a pizzicare Cruijff dopo ogni gol rossonero e l'espressione del suo volto diventa una delle immagini simbolo di quella notte. È il trionfo di Fabio Capello, che ad Atene vive la serata più bella della sua lunga carriera da allenatore, è l'apoteosi del calcio italiano e in particolare milanese che nella stessa stagione vincono scudetto e Champions League (Milan) e Coppa Uefa (Inter).

Milan-Barcellona 4-0Eurosport

Il tabellino della finale di Atene

Milan-Barcellona 4-0

Milan: Rossi, Tassotti, Panucci, Albertini, F. Galli, Maldini (83' Nava), Donadoni, Desailly, Boban, Savicevic, Massaro. All.: Capello.

Barcellona: Zubizarreta, Ferrer, Guardiola, Koeman, Nadal, Bakero, Sergi (72' Estebaranz), Stoichkov, Amor, Romario, Begiristain (52' Eusebio). All.: Cruijff.

Reti: 22', 45' Massaro, 47' Savicevic, 58' Desailly.

Arbitro: Philip Don (Inghilterra).