Ci sono partite che cambiano la storia del calcio, riscrivono il copione, stravolgono gerarchie. Ci sono squadre che parlano una lingua diversa, incomprensibile per gli avversari e destinata ad affermarsi come dominante. Nei giorni in cui l'Ajax di Erik Ten Hag sta incantando l'Europa è suggestivo tornare con la memoria ai tempi in cui la rivoluzione nel calcio si faceva a casa nostra, in Italia. Sono passati esattamente trent'anni da quel 19 aprile 1989 quando a San Siro, nella semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni, il Milan di Arrigo Sacchi umiliò il Real Madrid vincendo 5-0 e staccò il pass per la finale di Barcellona poi vinta 4-0 contro la Steaua Bucarest. Una notte memorabile per i colori rossoneri, un evento epocale per il calcio italiano. Perché quella, da qualsiasi lato la si guardi, non potrà mai essere considerata una partita come le altre.

L'andata al Bernabeu: Blancos dominati a casa loro

Il Milan si presenta a San Siro, in una serata piovosa di tarda primavera, dopo l'1-1 dell'andata al Bernabeu. È proprio nella casa dei Blancos che i rossoneri si rendono protagonisti di una prestazione impressionate, non certo per il risultato quanto per il modo di interpretare la gara. Baresi e compagni dettano legge a Madrid dominando dal primo all'ultimo minuto. Sprecano una miriade di occasioni da rete, vengono colpiti al 41' da Hugo Sanchez poco prima dell'intervallo e pareggiano con il celeberrimo volo d'angelo di Marco Van Basten, uno dei gol più belli dell'olandese in maglia rossonera. I tifosi del Real sono sconcertati: sono reduci da una striscia di 6 vittorie di fila contro le italiane nelle coppe europee e negli anni Ottanta hanno sempre avuto la meglio facendo leva sull'effetto Bernabeu. Quella partita è un'altra storia: il Milan va a velocità doppia, esercita un pressing asfissiante sui portatori di palla. Gioca a viso aperto, gioca per vincere senza alcun timore reverenziale.

Video - Van Basten, la storia del gol di testa al Real Madrid che consacrò il Milan di Sacchi 01:02

Il Real contro le italiane negli anni '80 prima del Milan di Sacchi

Stagione Competizione Partita Qualificata 1980-81 Coppa dei Campioni - Semifinale Real Madrid-Inter 2-0 Real Madrid 1982-83 Coppa delle Coppe - Quarti di finale Real Madrid-Inter 2-1 Real Madrid 1984-85 Coppa Uefa - Semifinale Real Madrid-Inter 3-0 Real Madrid 1985-86 Coppa Uefa - Semifinale Real Madrid-Inter 5-1 dts Real Madrid 1986-87 Coppa dei Campioni - Ottavi di finale Real Madrid-Juventus 1-0 Real Madrid 1987-88 Coppa dei Campioni - Primo turno Real Madrid-Napoli 2-0 Real Madrid

La bolgia di San Siro e la consacrazione di Sacchi

La semifinale di ritorno si gioca il 19 aprile in un San Siro stracolmo per un appuntamento atteso 20 anni. Tramortito all'andata ma ancora in piedi, il Real prova a giocarsi le sue carte ma dura poco. Il primo tempo si chiude 3-0 per il Milan grazie ai gol di Ancelotti, Rijkaard e Gullit, nella ripresa Van Basten e Donadoni completano l'opera. Finisce 5-0, finisce quel Real Madrid che dovrà attendere altri 9 anni prima di rivincere la Champions League, inizia ufficialmente l'era del Milan di Sacchi che si laureerà campione d'Europa sia quell'anno, sia l'anno successivo. La rivoluzione del tecnico di Fusignano, prima che tecnica, è concettuale: il primo non prenderle diventa istantaneamente un lontano ricordo e in casa Milan "vincere con il bel gioco" diventa un dogma. Le squadre italiane inaugurano un'epoca d'oro alzando coppe senza soluzione di continuità. Il culmine nel 1990 quando il Milan vince la Coppa dei Campioni, la Sampdoria la Coppa delle Coppe e la Juventus la Coppa Uefa in finale contro la Fiorentina. Altri tempi, un altro calcio.

Hugo Sanchez e Franco Baresi - Real Madrid-Milan Coppa dei Campioni 1988-89Getty Images

Il tabellino della partita

Mercoledì 19 aprile 1989

Milan-Real Madrid 5-0

Milan: G. Galli, Tassotti, Maldini, Colombo (64' F. Galli), Costacurta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit (56' Virdis), Ancelotti. All.: Sacchi.

Real Madrid: Buyo, Chendo, Gordillo, Michel, Sanchis, Gallego, Butragueno, Schuster, Hugo Sanchez, Martin Vazquez, Llorente. All.: Beenhakker.

Reti: 18' Ancelotti, 25' Rijkaard, 45' Gullit, 49' Van Basten, 59' Donadoni.

Arbitro: Alexis Ponnet (Belgio).