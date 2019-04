Agnelli: "L'Ajax ha messo sotto anche Bayern e Real. Ci riproveremo con Allegri in panchina"

Agnelli non è disfattista, anche se è deluso per l’eliminazione della sua Juventus. Da questa sconfitta si può ripartire, ci sarà una chance anche l’anno prossimo. Il tutto... Con Allegri in panchina.

" Una bella partita, l'Ajax ha meritato di conquistare la qualificazione. Questa è una competizione dove una mezz’ora può determinare il passaggio del turno. Ormai sono 5/6 anni che siamo nelle prime otto d'Europa. Loro hanno fatto bene, hanno meritato, è l'inizio di un ciclo iniziato con la finale di Europa League "

Si riparte con altri successi

" Sabato, però, noi abbiamo la possibilità di vincere l'8° Scudetto di fila, e abbiamo vinta una Supercoppa. La Juvenus, pochi anni fa, era 43esima nel ranking UEFA ora è al 5° posto. La delusione da tifoso è evidente, ma ogni tanto bisogna fare i complimenti all'avversario che da tutto l'anno sta facendo un calcio meraviglioso e che ha messo sotto Bayern Monaco, Real Madrid e Juventus "

La Champions resta un obiettivo anche per l’anno prossimo

" Per noi la Champions League sarà un obiettivo negli anni a venire. Il nostro è un undici giovane, se andate a vedere la formazione dello scorso anno... "

E la Juventus resterà con Allegri

" Ci sarà ancora Allegri, ha un anno di contratto. A fine stagione ci riuniremo per ripartire "