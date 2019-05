Il Santiago Bernabeu agli ottavi di finale, l'Allianz Stadium ai quarti e il Tottenham Hotspur Stadium in semifinale. L'Ajax di Erik ten Hag sembra costruito apposta per compiere imprese storiche lontano da casa e un'ulteriore conferma è arrivata anche nella semifinale d'andata contro il Tottenham di Pochettino. I Lancieri costruiscono le proprie fortune lontano da casa dove, risultati alla mano, si esprimono al meglio delle loro potenzialità e proprio nella fase a eliminazione diretta, ovvero quando conta di più. Dopo avere battuto 4-1 il Real Madrid ribaltando l'1-2 dell'andata, e dopo avere dato una lezione di calcio alla Juventus imponendosi 2-1 a Torino, a Londra è arrivato il Triplete: ci ha pensato Donny van de Beek, con un diagonale di destro sul filo del fuorigioco al 15', a regalare uno storico en plein alla formazione olandese.

Real Madrid e Bayern Monaco: precedenti che fanno sognare

I successi al Bernabeu e a Torino avevano significato per i Lancieri il passaggio del turno, stavolta siamo solo al primo round e la qualificazione alla finalissima del Wanda Metropolitano di Madrid dovrà essere legittimata mercoledì 8 maggio alla Johan Cruijff Arena. Resta il fatto che vincere 3 trasferte su 3 nella fase a eliminazione diretta è un'impresa non da poco, che nella storia recente della Champions League ha pochi e illustri precedenti. Dal 2008-09, infatti, solo Bayern Monaco e Real Madrid sono riusciti a fare altrettanto.

Jupp Heynckes portato in trionfo dai giocatori del Bayern Monaco dopo la Champions League vinta nel 2013Getty Images

I tedeschi allenati da Jupp Heynckes, nell'edizione 2012-13, si imposero 3-1 sull'Arsenal all'Emirates Stadium, 2-0 sulla Juventus a Torino ai quarti e 3-0 al Camp Nou contro il Barcellona in semi. La scorsa stagione toccò al Real Madrid di Zinedine Zidane fare tris lontano dal Bernabeu: 2-1 al Parco dei Principi contro il PSG, 3-0 allo Stadium contro la Juventus e 2-1 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. In entrambi i casi, poi, sia il Bayern Monaco che il Real Madrid vinsero la Champions League battendo in finale rispettivamente Borussia Dortmund e Liverpool. Un precedente che fa ben sperare i Lancieri di Erik Ten Hag, l'artefice di una squadra che sembra non avere più limiti.

Zinedine Zidane con la Champions League vinta con il Real Madrid nel 2018Getty Images

TURNO BAYERN 2012-13 REAL MADRID 2017-18 AJAX 2018-19 Ottavi di finale Arsenal-Bayern Monaco 1-3 PSG-Real Madrid 1-2 Real Madrid-Ajax 1-4 Quarti di finale Juventus-Bayern Monaco 0-2 Juventus-Real Madrid 0-3 Juventus-Ajax 1-2 Semifinali Barcellona-Bayern Monaco 0-3 Bayern Monaco-Real Madrid 1-2 Tottenham-Ajax 0-1