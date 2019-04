Quando si vede agitare davanti agli occhi il drappo biancorosso, Cristiano Ronaldo si trasforma in un toro scatenato. La Juventus spera ad ogni costo di recuperarlo per la gara di andata dei quarti alla Johan Cruijff Arena anche per la cabala: il suo ruolino di marcia contro l'Ajax recita sette gol segnati in cinque partite giocate (biancorossi terza vittima preferita del cinque volte Pallone d'Oro). L'ultimo incrocio risale al 4 dicembre 2012, ma al netto del'ultimo guaio muscolare CR7 non ha perso un centesimo della sua forza negli ultimi sette anni.

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions contro l'Ajax

PARTITA DATA RISULTATO E GOL DI CR7 Real Madrid-Ajax 15 settembre 2010 2-0 (0) Ajax-Real Madrid 23 Novembre 2010 0-4 (2) Real Madrid-Ajax 27 Settembre 2011 3-0 (1) Ajax-Real Madrid 3 Ottobre 2012 1-4 (3) Real Madrid-Ajax 4 Dicembre 2012 4-1 (1)

Troppo Real per un Ajax "under construction"

Tra 2010 e 2012 Real Madrid e Ajax si ritrovano tutte e tre le volte (!) nello stesso girone di Champions, ma la la forbice è troppo ampia tra il Real galactico della legislatura Mourinho e un Ajax alle prese con un complicato ricambio generazionale sotto l'egida di Frank de Boer. I lancieri signoreggiano in patria ma non riescono (più) a fare la voce grosse in Europa, il Real prova in tutti i modi a conquistare la tanto agognata Decima trascinato dal suo fuoriclasse assoluto e da tanti interpreti di qualità sopraffina. Morale della favola? L'Ajax si classifica terzo nel girone per tre anni consecutivi, il Real si ferma per tre volte consecutive in semifinale. Nei cinque scontri diretti arrivano altrettante sonore sconfitte per i lancieri, mentre CR7 in una sola occasione manca di timbrare il cartellino.

3/10/2012, il capolavoro

L'Ajax-Juventus da incorniciare per Cristiano Ronaldo è quello del 3 ottobre 2012, match di andata della fase a gironi di Champions League. L'asso portoghese forma una coppia formidabile con Kareem "The Dream" Benzema: il francese, oltre a togliersi lo sfizio di timbrare il cartellino, fornisce la bellezza di tre assist al compagno di reparto. Ronaldo è ispiratissimo: si riscalda con un tocco di esterno destro da opportunista, poi segna con un destro a giro perfetto da fuori area e con uno spettacolo pallonetto di sinistro in contropiede a beffare Vermeer come ombrellino nel long drink. Agli spettatori olandesi non resta che applaudire l'alieno sbarcato nell'allora Amsterdam Arena: Ronaldo quella sera si porta a casa il pallone dop la prima storica tripletta siglata nella massima competizione europea (al momento sono 8).

Il tabellino di Ajax-Real Madrid 1-4

Ajax (4-3-3): Vermeer; Van Rhijn, Alderweireld, Moisander, Blind; Eriksen, Poulsen (69' Sporkslede), De Jong; Sana (66' Hoesen), Babel (82' Lukoki), Boerrigter Allenatore: Frank de Boer (A disposizione: Cilessen, Dijks, Veltman, Schone)

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo; Alonso, Essien (78' Khedira; Callejon (61' Di Maria), Kaka (75' Ozil), Ronaldo; Benzema Allenatore: José Mourinho (A disposizione: Adan, Varane, Modric, Higuain)

Arbitro: Eriksson (SVEZIA)

Gol: 56' Moisander; 42', 79', '81 Ronaldo, 48' Benzema

Ammoniti: Essien