Ajax-Juventus in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, van de Beek, F.de Jong; Ziyech, Tadić, Neres. All. Erik ten Hag

Juventus (4-3-3): Szczesny; João Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukić, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Video - Tutti i numeri di Cristiano Ronaldo, il Re della Champions, la bestia nera dell'Atletico 01:10

Ajax-Juventus: dove vederla in tv

Ajax-Juventus verrà trasmessa solo sulla piattaforma Sky, su Sky Sport Uno (Canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre).

Ajax-Juventus in Live-Streaming

Ajax-Juventus sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Video - Rugani: "L'Ajax? Sono giovani, forti, veloci e coraggiosi" 00:29

Ultimi 5 risultati della Juventus

- Juventus-Atletico Madrid 3-0 (27', 48' e 86' rig. Cristiano Ronaldo)

- Genoa-Juventus 2-0 (72' Sturaro, 81' Pandev)

- Juventus-Empoli 1-0 (72' Moise Kean)

- Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Moise Kean)

-Juventus-Milan 2-1 (39' Piatek; 60' rig. Dybala, 84' Moise Kean)

Ultimi 5 risultati dell'Ajax

-Ajax-PEC Zwolle 2-1 (32' Tadić; 79' van Crooij; 85' Blind)

-AZ-Ajax 1-0 (85' Til)

-Ajax-PSV 3-1 (21' aut. Schwaab; 58' L.de Jong; 72' rig. Tadić, 90+6 Neres)

-Emmen-Ajax 2-5 (9' van de Beek, 43' Blind, 51' e 60' Neres, 53' Huntelaar; 62' aut. Tagliafico, 87' J.Arias)

-Willem II-Ajax 1-4 (14' van de Beek; 26' rig. Isak; 41' aut. Heerkens, 53' Veltman, 70' Ziyech)

Ajax-Juventus: informazioni

Data, orario e luogo: mercoledì 10 aprile 2019, ore 21:00, Johan Cruijff Arena di Amsterdam