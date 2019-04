Ajax-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, van de Beek, F.de Jong; Ziyech, Tadić, Neres. All. Erik ten Hag

Juventus (4-3-3): Szczesny; João Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukić, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Diffidati: Matuidi, Bernardeschi, Ziyech, van de Beek, Tagliafico, Blind, de Ligt

Squalificati: Mazraoui (una giornata)

Statistiche

Ajax e Juventus si sono affrontate in 8 occasioni in Coppa dei Campioni/Champions, con un bilancio di 6 vittorie per i bianconeri oltre a un pareggio e un successo per gli olandesi. L’unica vittoria dell’Ajax è quella nella finale del 1973 a Belgrado, dove i lancieri vinsero per 1-0 grazie al gol di Johnny Rep dopo 4 minuti. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate risale alla fase a gironi della stagione 2004-2005, che ha visto la Juventus vincere in ambo le occasioni: 1-0 ad Amsterdam con gol di Nedved e 1-0 in casa con gol di Zalayeta.

Le due squadre si sono sfidate anche nella finale di Champions del 1996 a Roma con la Juventus che vinse ai tiri di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: al vantaggio iniziale di Ravanelli ci fu la risposta di Jari Litmanen. Alla lotteria dei rigori, furono decisivi gli errori dal dischetto di Edgar Davids (poi passato alla Juventus) e Sonny Silooy.

L’Ajax ha eliminato nel turno precedente il Real Madrid, i campioni uscenti della Champions. L’ultima squadra ad eliminare i campioni in carica fu l’Atlético Madrid nella stagione 2015-2016, quando la compagine allenata da Simeone riuscì ad eliminare il Barcellona. Quell’Atlético Madrid giunse fino alla finale di Milano, ma a vincere fu il Real Madrid ai tiri di rigore. La Juventus ha, invece, raggiunto i quarti di finale per la terza volta consecutiva, cosa che non accadeva dagli anni ’90: dal 1996 al 1999.

L’Ajax è la prima squadra olandese ad arrivare fino ai quarti di finale dalla stagione 2006-2007, in quel caso fu il PSV. L’ultima volta dell’Ajax ai quarti risale alla stagione 2002-2003, quando furono eliminati dal Milan a causa del gol di Tomasson in pieno recupero (0-0 all’andata, 3-2 per i rossoneri al ritorno).

L’Ajax con una età media di 24 anni e 202 giorni, è la squadra con l’undici iniziale più giovane delle squadre viste in questa edizione di Champions League. Dušan Tadić ha partecipato direttamente a 9 gol in questa edizione di Champions con 6 reti e 3 assist: solo Messi ha fatto meglio in questa stagione con 11 (8 reti e 3 assist).

Cristiano Ronaldo ha segnato 7 gol nelle sue ultime 4 partite di Champions contro l’Ajax, compresa una tripletta in maglia Real Madrid nella sua ultima trasferta alla Johan Cruyff Arena nell’ottobre 2012. L’Ajax è una delle vittime preferite di Cristiano Ronaldo che ha trovato 7 gol contro i lancieri in Champions, solo contro Juventus (10) e Bayern Monaco (9) ha fatto meglio nella massima competizione europea.