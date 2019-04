Ajax-Juventus, ten Hag-Allegri: l’eterna sfida tra bello e concreto

Il dubbio Cristiano e l’alternativa Kean; l’Ajax dei giovani e la voglia si sorprendere ancora. Una rivincita storica, una semifinale di mezzo. Ajax-Juventus porta con sé tanti temi e nasconde ancor più sfumature. Una di queste – forse la più interessante – è nella contrapposizione stilistica. Già, da una parte il bel gioco e lo spettacolo come marchio di fabbrica transtemporale: da Cruijff in poi, l’Ajax ha creduto solo e soltanto in una filosofia: quella dello spettacolo fine al risultato. L’esatto opposto della Juventus, che da Gianni passando per Umberto ed arrivando ad Andrea Agnelli, nella dinastia più longeva della storia del calcio europeo, ha più che mai creduto a un motto riassunto benissimo da Giampiero Boniperti: vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”.

Johan Cruijff festeggia la Coppa dei Campioni con l'AjaxAFP

Ecco perché nell’incrocio tra Massimiliano Allegri e Erik ten Hag, c’è la sintesi estrema di due pensieri diametralmente opposti. Il primo, sebben alla Juventus sia arrivato per le vie traverse del destino, per i bianconeri sembra essere stato inventato. Il pragmatismo applicato alla competizione: esaltarsi, mai; vincere, sempre. E’ questa la storia di Allegri da quando siede sulla panchina della Juventus. Un uomo che ha fatto del pragmatismo una filosofia di vita e senza dubbio un ingrediente di successo.

Basta guardare la sua quinta versione juventina, la più essenziale di tutte. Trentuno formazioni diverse su 31 uscite in campionato e uno Scudetto chiuso – anche per demeriti altri – ancora prima che inizino i playoff NBA. Una cosa che in Italia non si era mai vista. Un menù che Allegri ha in qualche modo esportato anche in coppa, a suo stesso rischio e pericolo. La versione calcolatrice di questa Juventus, attenta in ogni singolo dettaglio a non sprecare più di quanto sia necessario, ha fatto male i conti fin qui solo nella notte di Madrid; ma per rimediare ha tirato fuori – per distacco – la miglior prestazione dell’anno, dimostrando – anche ai più scettici – quanto il potenziale sia infinito.

Massimiliano Allegri Juventus AtleticoGetty Images

Chissà quale Juventus starà studiando Allegri per contrapporsi all’esuberanza dell’Ajax di ten Hag. Già perché i Lancieri, dopo anni di magra totale o quasi a livello europeo – o meglio, a livello di Europa delle grandi – hanno ritrovato in questa nuova infornata di giovani campioncini, future stelline e un paio di veterani coi fiocchi, l'amalgama perfetta per tornare a far innamorare l’Europa di una squadra dal fascino storico. La narrativa ha imposto infatti un Ajax che dagli anni ’70 rappresenta l’evoluzione, il futurismo, la ricerca ossessiva del bello all’interno del gioco. Spesso, è stato così. Non sempre. Lo è certamente questa nuova versione; che dopo le due partite contro il Real Madrid ha esplicitato due cose: 1. Quanto spesso sia necessaria la virtù della pazienza davanti a un credo così nobile (esattamente 16 anni per tornare ai quarti di finale di Champions League attraverso la propria filosofia tecnica ed economica); 2. Quanto effettivamente sia possibile abbinare bel gioco e risultati.

Un concetto, quest’ultimo, a cui è quasi allergico Massimiliano Allegri, che da questo punto di vista ha nell’Ajax quasi una nemesi. "Per divertirsi c’è il circo”, era stata una delle sue più chiare citazioni a riguardo. Oppure "dai, dai, facciamo il Napoli” gridava il tecnico toscano nella mini-serie di Netflix pizzicato tra il serio e il faceto durante un allenamento della sua Juventus in fase di possesso palla.

Allegri - Juventus-Empoli - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Ecco, Ajax-Juventus è interessante anche – o forse addirittura soprattutto – per questo. Per capire quanto in là possa andare il bello quando di fronte trova il concreto; per chiarire le idee senza per forza spostare le filosofie: a prescindere dal risultato, da Allegri e ten Hag, Juventus e Ajax continueranno infatti nel tempo ognuna per la propria strada: chi alla ricerca del bello, e chi di trofei da esporre in bacheca.