Fra meno di due ore Ajax e Juventus scenderanno in campo alla "Cruyff Arena" per l'atteso quarto di finale d'andata di Champions League. La vigilia però è stata purtroppo funestata, da notizie ed avvenimenti che ben poco hanno a che spartire con lo sport. Alcune centinaia di tifosi della Juventus sono stati posti in stato di fermo dalla polizia olandese a poche ore dall'inizio dell'incontro di Champions League tra bianconeri e l'Ajax.

Come ha precisato nel corso di una diretta Facebook, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, i supporter sarebbero stati trovati in possesso di mazze, coltelli, bastoni e altri oggetti non appropriati per andare allo stadio. Il gruppo è stato bloccato all'uscita della metropolitana nei pressi dello stadio. Qui, le forze dell'ordine che seguivano i facinorosi ultrà bianconeri – già segnalati dall'Italia – hanno notato che gli ultrà si liberavano di fumogeni, bastoni, coltelli ed hanno fatto scattare il fermo preventivo.

Scontri fra tifosi Ajax e polizia fuori dalla Cruyff Arena

Aria di guerriglia anche fuori dallo stadio a causa di contatti fra polizia e hooligans dell’Ajax che hanno costretto le forze dell’ordine a lanciare fumogeni e azionare gli idranti per disperdere la folla e riportare l’ordine.