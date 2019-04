Il destro secco da fuori area di collo esterno con cui ha trafitto il portiere del Willem II Timon Wellenreuther è solo l’ultima prodezza in ordine cronologico griffata Hakim Ziyech, uomo cardine dell’Ajax in procinto di affrontare la Juventus nei quarti di Champions League. Avete letto bene, di destro, che solitamente un mancino puro sfrutta a malapena per salire sul tram. Il fantasista marocchino 26enne è ormai assurto a top player di caratura internazionale grazie a una crescita tanto impetuosa quanto esponenziale: fantasista, origini berbere, tocco di palla vellutato… Già, sono in molti ad accostarlo a un altro artista del calcio la cui stella brillò particolarmente in un Ajax-Juventus di Champions League datato 1997 e che ora guida dalla panchina quel Real Madrid punito quest’anno, guarda caso, sia all’andata sia al ritorno degli ottavi di finale dal trascinatore dei lancieri.

Video - Ziyech, che magia! Gli highlights dell'1-4 dell'Ajax sul Willem II: la Juve prende appunti 01:12

Già 7 gol da fuori area in Eredivisie, nessuno come lui

Diventando Ziyech

Riavvolgiamo il nastro ai primi anni duemila: il piccolo Hakim nasce e cresce a Dronten, cittadina olandese situata sull’isola artificiale di Flevopolder, da genitori marocchini; il padre muore quando lui ha solamente dieci anni, la famiglia soffre di ristrettezze economiche e per giunta i due fratelli finiscono in carcere. Per Hakim sembra già apparecchiato un futuro da hangjongeren, ribelle senza causa delle periferie e come tale discriminato dalla società olandese benpensante, ma il talento sopraffino nell’arte del calcio lo salva e al contempo riscatta le sorti della sua famiglia. Un talento troppo sconfinato perché gli osservatori dell’Heerenveen (situata ad appena 40 minuti di macchina dalla città natale di Ziyech) non potessero accorgersi di lui prelevandolo dall'ASV Dronten.

Van Basten, odio e amore

Ziyech debutta con l’Heerenveen a soli 19 anni in un preliminare casalingo di Europa League contro il Rapid Bucarest del 2 agosto 2012: all’Abe Lenstra Stadion i padroni di casa vincono 4-0 grazie alla doppietta dell’attuale attaccante del Sassuolo Djuricic e ai gol di Fazli e dell’attuale pilastro dell’Atalanta de Roon; quella squadra la allena Marco van Basten, primo mentore di Ziyech folgorato dalle prodezze del talentino sin dal suo primo allenamento. Dopo l’infatuazione iniziale il rapporto si guasta e nell’estate del 2014 Hakim si trasferisce al Twente; a Enschede disputerà due stagioni sfavillanti, al termine delle quali passerà a vestire la gloriosa maglia biancorossa dell’Ajax. Le prodezze di Ziyech non passano inosservate: il ct dell’Olanda Danny Blind lo convoca ma il diretto interessato, profondamente legato alle sue origini marocchini e non dimentico del trattamento subito dalla bigotta cittadina di Dronten in gioventù, risponderà picche optando per il “suo” Marocco. Van Basten lo definirà “stupido” ma ai mondiali di Russia 2018 lui ci andrà trascinando i Leoni dell’Atlante, mentre l’Olanda rimarrà a casa.

Ziyech a rapporto da van Baten ai tempi dell'HeerenveenImago

Roma, quanti rimpianti!

Ziyech riceve il premio come giocatore dell’anno in Eredivisie per la stagione 2017/2018, dove si toglie lo sfizio di autografare ben 17 assist. Per la Roma del ds Monchi il marocchino è uno degli obiettivi di mercato per l’estate 2018 se non l’obiettivo con la “O” maiuscola, ma i giallorossi non trovano l’accordo con l’Ajax: i lancieri chiedono almeno 38 milioni, la Roma si arresta a 30 virando in seguito su Javier Pastore. Col senno di poi Ziyech valeva sicuramente un rialzo, anche perché la sua valutazione attuale sfora senza ombra di dubbio la richiesta dei lancieri. Ma le vie del calciomercato, si sa, sono infinite così come le sliding doors e i rimpianti che si portano dietro. Già, invece di essere un gioiello di casa Roma Ziyech sarà lo spauracchio principale dei bianconeri nella strada lastricata d’insidie che porta alla finalissima di Baku, a cominciare da un quarto agevole solo sulla carta (e forse nemmeno su quella).