Ajax, Liverpool, Barcellona, Tottenham: chi va in finale? I pronostici di Eurosport

Eurosport Italia: Ajax-Liverpool

L’Ajax avrà la meglio sul Tottenham. Il perché? Perché è la squadra del destino dopo quello che ci ha fatto vedere in questa stagione tra Bayern Monaco, Real Madrid e Juventus. A questo punto, non possono farsi sfuggire la chance di tornare a giocare una finale a 23 anni dall’ultima volta (finale Juventus-Ajax peraltro). Poi diciamo Liverpool in quella che è una vera finale anticipata. Il Barcellona ha Messi e Suarez, ma tutti crediamo nel miracolo dei ragazzi di Klopp. Hanno giocato la finale dello scorso anno e vogliono riprovarci, alzando un trofeo che manca ormai dal 2005 (finale contro il Milan). [Luca Stamerra, Eurosport Italia]

Quale sarà la finale di Champions League? Sondaggio 769 voti Tottenham-Liverpool Tottenham-Barcellona Ajax-Liverpool Ajax-Barcellona

Video - Juventus, dal colpo Cristiano Ronaldo all'incubo Ajax: la Champions League è sempre maledetta 03:02

Eurosport Inghilterra: Tottenham-Liverpool

Il Tottenham batterà l’Ajax perché gli Spurs non faranno lo stesso errore di sottovalutare l’avversario come fatto da Real Madrid e Juventus. E poi, l’Ajax giocherà il ritorno in casa il che significa che il Tottenham potrà già eliminarli all’andata. Il Liverpool batterà il Barcellona. C’è Messi, ma il tridente Salah-Firmino-Mané riuscirà a svelare tutte le lacune della difesa del Barça. La nostra finale, quindi, è Tottenham-Liverpool, con i Reds a vincere perché gli Spurs non conquistano mai i trofei... [Ben Snowball, Eurosport Inghilterra]

Video - Fenomeno Klopp in conferenza stampa: "Il traduttore ha una voce davvero erotica" 00:28

Eurosport Spagna: Tottenham-Barcellona

Il Tottenham batterà l’Ajax. Gli Spurs hanno visto le ‘esperienze’ provate dal Real Madrid e dalla Juventus e non si faranno beffare. Sarebbe impossibile per l’Ajax farlo per la terza volta. Il Barcellona batterà il Liverpool. In una finale, in una gara da 90 minuti, avrei detto Reds, ma in due gare i favoriti sono quelli del Barça. D’altra parte, il Barcellona ha sempre mostrato un gioco fantastico ma ha fatto fatica contro PSG, Juventus e Roma. In stagione non hanno fatto vedere questo gran gioco, sarà quindi la volta buona contro il Liverpool?

Dico Tottenham-Barcellona. È la partita preferita soprattutto per Leo Messi. La giocherebbero con un’esperienza importante alle spalle, cosa che non avrebbe il Tottenham non abituato ad arrivare fino a questo punto della stagione. [Jorge Ordas, Eurosport Spagna]

Video - Messi come Del Piero, Ronaldo e Ronaldinho: quando l'ovazione arriva dal pubblico avversario 01:39

Eurosport Germania: Ajax-Liverpool

L’Ajax batterà il Tottenham perché ormai ha acquisito sicurezza nei propri mezzi e vive uno stato eccezionale di forma. Hanno creato un mix esplosivo che spazzerà via il Tottenham. Le assenze di Kane e Son sono troppo importanti per gli Spurs. Il Liverpool batterà il Barcellona perché Klopp sarà capace di preparare la partita come se fosse una finale e darà le giuste movitazioni alla sua squadra. Sono pronti a tutto. [Daniel Rathjen, Eurosport Germania]

Video - Huntelaar entra, segna e viene espulso: l'Ajax vince 1-0 a Groningen, gli highlights 01:28

Eurosport Polonia: Ajax-Barcellona

Dico Ajax-Barcellona. Sarebbe la finale del calcio totale. Una finale storica, la finale del tiki taka, la finale di Cruyff. Il Liverpool è stanco per la lotta al titolo in Premier League, mentre il Barcellona ha meno pressioni da quando si è assicurato la Liga. [Piotr Kwiatkowski, Eurosport Polonia]