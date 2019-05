Ajax-Tottenham, probabili formazioni e statistiche. Pochettino punta sul ritorno di Son

Probabili formazioni

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. All. Ten Hag

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Verthonghen, Alderweireld, Rose; Waynama, Sissoko; Alli, Eriksen, Son; Lucas. All. Pochettino

Video - Ancelotti: "Il gioco dell'Ajax mi piace molto, ma non penso vinceranno la Champions" 00:59

Statistiche Opta

Solo una delle ultime 17 squadre arrivate a giocarsi la semifinale di Champions che ha perso l’andata ha raggiunto la finale: era l'Ajax 1995/96. Gli olandesi persero 1-0 in casa contro il Panathinaikos prima di vincere al ritorno in Grecia, 3-0.

L’Ajax cercherà di raggiungere la sua prima finale di Coppa dei Campioni / Champions League dal 1996 (persa contro la Juventus), mentre il Tottenham sarebbe la squadra la 40esima squadra nella storia a raggiungere la finale.

Le due precedenti partite del Tottenham nei Paesi Bassi in Champions League si sono concluse con un pareggio con un totale di 10 gol, una media di cinque a partita. Inoltre, dall'inizio del 2018, gli Spurs hanno vinto solo una delle loro sei partite in casa in Coppa Campioni: uno 0-1 contro il Dortmund agli ottavi di finale.

La più larga sconfitta dell'Ajax contro una squadra inglese, i lancieri l’hanno rimediata contro il Tottenham nel settembre 1981. Gli Spurs vinsero 1-3 all'Olympisch Stadion grazie ai gol di Mark Falco (2) e Ricky Villa.

L'Ajax non ha vinto le ultime tre partite casalinghe in Champions League (2 pareggi, 1 sconfitta). Potrebbero essere la quarta squadra a raggiungere la finale di Champions League con più vittorie in trasferta che in casa dopo Manchester United (2010/2011), Juventus (2016/17) e Real Madrid (2017/18) .

Preliminari inclusi, l'Ajax ha già giocato 17 partite di Champions League in questa stagione (sei nei playoff e 11 nella fase a gironi / eliminazione diretta), più di ogni altra squadra quest'anno, perdendone solo una, 1-2 contro il Real Madrid alla Johan Cruyff Arena.

Tra le semifinaliste di Champions League in questa stagione, l'Ajax è l'unica squadra ad aver segnato un gol in ogni partita della competizione.

Hakim Ziyech ha segnato o assistito in 4 dei 5 gol dell'Ajax nelle qualificazioni di Champions League in questa stagione (due gol e due assist). Ha partecipato a Donny van de Beek nell'andata contro il Tottenham.

Squalificato nell'andata contro l'Ajax, Son Heung-Min ha segnato il 50% dei gol del Tottenham nella fase d’eliminazione di Champions League in questa stagione (quattro su otto). Son è il capocannoniere asiatico nella storia della competizione (12).