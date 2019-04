Barcellona-Liverpool: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Messi, L.Suárez, O.Dembélé. All. Ernesto Valverde

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Jürgen Klopp

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi)

Diffidati e squalificati: nessuno

Statistiche

Il Barcellona ha vinto 27 gare contro squadre inglesi in Champions League, più di tutti rispetto altri Paesi specifici nella storia della competizione.

Il Liverpool non ha mai perso al Camp Nou nelle quattro gare disputate tra Coppa UEFA e Champions League dalla stagione 1975-1976 ad oggi (due vittorie e due pareggi in casa del Barcellona). Contro nessun’altra squadra, il Liverpool ha fatto meglio lontano da casa in Europa (4 anche con il Porto).

Il Liverpool, inoltre, è l’unica squadra inglese ad aver vinto in casa del Barcellona in competizione europee. Nel ’76, andata della semifinale di Coppa UEFA, con gol di John Toshack e nella stagione 2006-2007 con il Liverpool a vincere 2-1 al Camp Nou grazie alle reti di Craig Bellamy e John Arne Riise dopo il vantaggio iniziale di Deco.

Craig Bellamy mime un geste de golf au Camp NouGetty Images

Il Barcellona ha passato il turno solo una volta nelle semifinali contro squadre inglesi: nella stagione 1974-1975 passò il Leeds, nella stagione 2007-2008 fu la volta del Manchester United di Cristiano Ronaldo e nella stagione 2011-2012 fu la volta del Chelsea. L’unica qualificazione alla finale, passando da squadre inglesi, risale alla stagione 2008-2009 proprio contro il Chelsea. Grazie ad un gol di Iniesta nel finale e, soprattutto, dell’arbitro Tom Henning Ovrebo.

Tom Henning ÖvreböGetty Images

Questa sarà l’11a semifinale per il Liverpool nelle coppe europee, dove ha trovato il passaggio del turno 8 volte su 10: è stato eliminato solo dall’Inter nella stagione 1964-1965 e dal Chelsea nella stagione 2007-2008.

Il Barcellona è imbattuto in casa da 31 parite in Champions (28 vittorie e 3 pareggi in questo parziale), la miglior striscia nella competizione. I catalani hanno incassato solo 15 gol in queste 31 partite. Il prossimo, sarà il 500° gol del Barcellona in Champions. Solo il Real Madrid ha fatto meglio in questa competizione (551).

Video - Da Batistuta e Shevchenko a Messi e Ronaldo: i bomber più profilici del 21° secolo 02:59

Il Liverpool punta a vincere la terza partita consecutiva in trasferta in Champions (aveva perso le 3 gare esterne durante la fase a gironi), cosa che non accade dal settembre 1984, quando i Reds vinsero 5 gare consecutive in trasferta.

Messi ha segnato 24 reti in 32 incontri di Champions League contro squadre inglesi, ma contro il Liverpool non ha mai trovato la porta. La sua vittima inglese preferita è l’Arsenal con 9 reti in 6 gare. Messi ha segnato 110 gol in carriera in Champions, è secondo solo dietro a Cristiano Ronaldo (126) nella competizione. Salah, invece, ha segnato 17 gol in carriera in Champions. 14 con la maglia del Liverpool, e l’attaccante egiziano è, insieme a Firmino e Mané, il miglior marcatore dei Reds in Europa dopo a Steven Gerrard (21).