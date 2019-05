Su queste pagine siamo assai refrattari ai luoghi comuni dunque non presenteremo la semifinale di Champions tra Barcellona e Liverpool alla stregua di una finale anticipata, considerando soprattutto ciò che sta combinando un certo Ajax. La definiremo per quello che rappresenta realmente: una semifinale stellare tra due club forti di 10 Champions complessive, 177 punti totali nei rispettivi campionati in corso conditi da 170 reti segnate (oltre a percorso netto nella massima competizione europea). Passato glorioso, presente scintillante; e per quanto Klopp abbia ragionevolmente asserito che con il Barça di Messi non si possa partire favoriti - dopo aver contestualmente cercato di demitizzare il Camp Nou - il Liverpool ha più d’un motivo per sognare in grande, a cominciare dalla cabala.

Maledizione rossa per il Barça

I numeri non dicono tutto nel calcio e vanno sempre collocati in prospettiva, ma qui siamo al cospetto di qualcosa di grande: già, il Liverpool è la kryptonite europea del Barcellona. Nei tre precedenti nelle fasi a eliminazione diretta europea l’hanno sempre spuntata i Reds, vittoriosi in semifinale di Coppa UEFA 1975/1976, in semifinale di Coppa UEFA 2000/2001 e negli ottavi di finale di Champions League 2006/2007. Ma c’è di più: il Liverpool è imbattuto al Camp Nou ed è l’unica squadra inglese ad aver vinto in casa del Barcellona (nel ’76, andata della semifinale di Coppa UEFA, con gol di John Toshack e nella stagione 2006-2007 con il Liverpool a vincere 2-1 al Camp Nou grazie alle reti di Craig Bellamy e John Arne Riise dopo il vantaggio iniziale di Deco). C’è un tabù grande così da sfatare per Messi e compagni: a proposito, la Pulce non è ancora riuscita a segnare ai Reds (due precedenti con le polveri bagnate per lui).

Tridente perfetto

Era dai tempi di Suarez e Sturridge che una coppia di attaccanti della stessa squadra non sforava quota 20 in classifica marcatori di Premier League: guarda caso, il Liverpool è il minimo comune denominatore. L’attacco atomico del Liverpool è un altro motivo per covare grandi speranze: Salah guida la classifica marcatori con 21 centri, Mané ha appena toccato quota 20 e Roberto Firmino ha collezionato 12 gol in Premier cui ha addizionato 6 assist decisivi.

Del resto è il marchio di fabbrica del Mago Klopp: squadra corta e ripartenze letali sfruttando l’ampiezza del campo e al contempo mettendo gli attaccanti nelle condizioni ideali per far male in campo aperto. Sarà un doppio confronto dal sapore speciale, in questo senso: il Liverpool sfida il suo recente passato – Suarez e Coutinho fecero sfracelli ad Anfield – opponendo loro un tridente d’attacco perfettamente oliato capace ormai di far breccia nei cuori dei tifosi.

È un 50/50 insomma: se il Barça non può partire con gli sfavori dei pronostici, il Liverpool non può essere da meno. È l’unica squadra del lotto delle semifinaliste ad essersi confermata tra le prima quattro d’Europa e rispetto alla scorsa stagione si è indubbiamente rinforzata. Non foss’altro che ha tramutato la chiara ed evidente zavorra (Karius) in punto di forza (Alisson) e più in generale ha visto le proprie convinzioni e conoscenze di squadre crescere in misura esponenziale. Tenetevi forte, lo spettacolo sta per cominciare.