Calciatore olandese si finge malato per assistere a Tottenham-Ajax: licenziato!

Succede a tanti: in tv c'è la Champions League, ma tu non puoi saltare gli allenamenti. Certo, se si tratta della squadra del CSI con gli amici si può anche fare, ma non quando c'è uno stipendio in ballo. La storia del giorno arriva dall'Olanda e il protagonista è Jordie van der Laan, ormai ex giocatore del Telstar, squadra che milita al quindicesimo posto della classifica.

Il calciatore, 25 anni, lo scorso 30 aprile si è dato malato, non disputando l'ultimo allenamento prima del match contro lo Jong PSV. Il problema è che invece di stare a casa tranquillo ha preso un aereo per Londra per assistere al match di Champions League tra Tottenham e Ajax: purtroppo per lui una telecamera lo ha pizzicato durante la partita.

Per questo il Telstar ha preso una decisione molto netta: rescissione contrattuale del rapporto con il giocatore - in scadenza a giugno - che adesso dovrà cercarsi una nuova squadra.

" Naturalmente mi rendo conto che è stata una situazione molto imbarazzante, giovedì ho parlato con i dirigenti e abbiamo deciso di separarci. Non giocavo, ma sapevo che non mi avrebbero liberato dall’allenamento, per questo ho pensato di darmi malato "

Un po' di riposo forzato dunque per il buon Jordie, che ora - come lui stesso ha fatto sapere via Twitter - potrà assistere anche alla gara di ritorno in programma alla Johan Cruijff ArenA.