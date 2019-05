Casillas dimesso dall'ospedale: "Futuro? Non mi interessa, sono felice di essere qui"

Iker Casillas ha lasciato l'ospedale di Oporto dove era stato ricoverato e operato mercoledì scorso per un infarto che lo ha colpito in allenamento. Il portiere spagnolo del Porto ha voluto ringraziare i medici e le migliaia di persone che gli hanno espresso vicinanza in questi giorni.

" Devo essere grato, perché sono stato molto fortunato. Voglio ringraziare molte persone, mi hanno fatto sentire amato. Futuro? Dovremo aspettare un paio di settimane o un paio di mesi, la verità è che non mi interessa. Non so quale sarà il futuro, ma la cosa più importante è essere qui e poter parlare tranquillamente. [Casillas a Marca] "

Video - Conçeicao rivive lo spavento per Casillas: "Ve lo confesso, non credevo fosse qualcosa di serio...” 01:14

Casillas è felice di avercela fatta e per il futuro, appunto, ci sarà tempo. Quel che è certo è che sarà altamente improbabile che il portiere spagnolo possa rimettere i guantoni e scendere nuovamente in campo. Il 20 maggio prossimo compirà 38 anni e con il Porto ha un contratto fino al 2020.