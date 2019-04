Sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande ad arbitrare Ajax-Juventus, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 che andrà in scena mercoledì 10 aprile (ore 21.00). Il fischietto iberico sarà supportato dai guardalinee connazionali Juan Carlos Yuste Jimenez e Roberto Alonso Fernandez, mentre il quarto uomo sarà il greco Anastasios Sidiropoulos. Al VAR gli altri due iberici Alejandro José Hernandez e Juan Martinez Munuera.

Del Cerro Grande non ha mai arbitrato la Juventus, il 43enne esordirà dunque in un incontro con i bianconeri mentre ha già diretto due incontri con l’Ajax: il 19 settembre 2018 contro l’AEK Atene (successo in trasferta dei lancieri per 3-0) e il 26 luglio 2017 quando gli olandesi pareggiarono per 1-1 a Nizza nel terzo turno di qualificazione alla Champions League. Gli appassionati italiani si ricorderanno di Del Cerro perché ha arbitrato il Napoli un mese fa nel ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League contro il Salisburgo. Di seguito tutti gli arbitri designati per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2019.

Liverpool-Porto (9 aprile)

Arbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (ESP); Assistenti arbitrali: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto Díaz Pérez del Palomar (ESP); Quarto uomo: Ovidiu Alin Hațegan (ROU); Var: Jesús Gil Manzano (ESP); Assistente Var: José María Sánchez Martínez (ESP).

Tottenham-Manchester City (9 aprile)

Arbitro: Björn Kuipers (NED); Assistenti arbitrali: Sander van Roekel (NED) e Erwin Zeinstra (NED); Quarto uomo: William Collum (SCO); Var: Danny Makkelie (NED); Assistente Var: Pol van Boekel (NED).

Ajax-Juventus (10 aprile)

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP); Assistenti arbitrali: Juan Carlos Yuste Jiménez (ESP) e Roberto Alonso Fernández (ESP); Quarto uomo: Anastásios Sidirópoulos (GRE); Var: Alejandro José Hernández Hernández (ESP); Assistente Var: Juan Martínez Munuera (ESP).

Manchester United-Barcellona (10 aprile)

Arbitro: Gianluca Rocchi (ITA); Assistenti arbitrali: Filippo Meli (ITA) e Roberto Matteo Passeri (ITA); Quarto uomo: Daniele Orsato (ITA); Var: Massimiliano Irrati (ITA); Assistente Var: Marco Guida (ITA).