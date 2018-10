Carattere, Icardi e panchina lunga: così Spalletti ha aggiustato la sua Inter

Il pesantissimo 2-1 a Eindhoven in casa del PSV dell'ex milanista Mark Van Bommel ha dato all'Inter una consapevolezza in più: i nerazzurri sono competitivi in Europa e la qualificazione agli ottavi di Champions League non è affatto una chimera, anzi. Un successo arrivato in rimonta, dopo un avvio sofferto, grazie ai gol di due uomini simbolo della rosa a disposizione di Luciano Spalletti: Radja Nainggolan, acquistato in estate proprio per fare la differenza in questo genere di partite, e il capitano Mauro Icardi.

Luciano Spalletti, Inter, LaPresseLaPresse

I numeri di una rinascita

Eppure, poco più di due settimane fa all'indomani della clamorosa sconfitta a San Siro contro il Parma in campionato, in casa Inter si parlava apertamente di crisi. Con un bottino di 4 punti nelle prime 4 partite di campionato, i nerazzurri venivano indicati come la delusione del primo scorcio di stagione: nel mirino erano finiti Spalletti, accusato di non saper valorizzare la rosa, e Icardi, insolitamente ancora a secco di gol. Poi, dalla vittoria con il Tottenham in poi, ecco la svolta: 5 vittorie consecutive tra Serie A e Champions, 9 gol fatti e 4 subiti, 2 vittorie in rimonta (contro Tottenham e PSV Eindhoven) e una conquistata nel recupero (a Marassi contro la Sampdoria).

San Siro, Marassi e Philips Stadion: che carattere!

Non è solo il filotto di vittorie a far sorridere Spalletti, ma anche il modo in cui alcune di queste sono arrivate. Prendiamo l'esordio in Champions: sotto di un gol contro il Tottenham all'86' a San Siro, l'Inter ha saputo ribaltare il risultato nel finale portandosi a casa i 3 punti. Pochi giorni dopo a Marassi, dopo una partita soffertissima contro la Sampdoria, lo 0-0 è stato schiodato al 94' quando il pareggio sembrava ormai inevitabile. Fino ad arrivare alla sfida del Philips Stadion di Eindhoven: altra rimonta, altri 3 punti. Certe vittorie possono essere frutto della casualità una volta, non tre: sono invece sinonimo di carattere e voglia di non arrendersi. Spalletti sta costruendo un gruppo.

La panchina lunga e i gol dei volti nuovi

Due nomi su tutti: Lautaro Martinez e Candreva. L'argentino, dopo un ottimo precampionato, sembrava essersi eclissato. Poi contro il Cagliari gioca per la prima volta da titolare e dopo 12 minuti segna il suo primo gol in A. L'esterno, con le valigie in mano per tutta l'estate, entra al 79' a Bologna e tre minuti dopo va in gol. Per completare il quadro aggiungiamo anche Politano e De Vrij: i nuovi acquisti stanno dando le risposte che ci si attendeva in termini di rendimento. E un altro dato può far dormire sonni tranquilli a Spalletti: in 9 partite ufficiali la sua Inter ha già mandato a segno 10 giocatori diversi.

Matteo Politano, Inter, Getty ImagesGetty Images

L'importanza di chiamarsi Icardi

E infine c'è lui, Mauro Icardi. L'argentino, reduce da 4 stagioni da 27, 16, 26 e 29 gol, era atteso al varco in Champions League. E la sua risposta non si è fatta attendere: 2 presenze e 2 gol contro Tottenham e PSV, due prodezze nei momenti decisivi. Proprio quello che i tifosi si aspettano da lui e proprio quello che ancora gli mancava per essere accostato ai più grandi. Spalletti l'ha definito un "animale da gol" e non ce la sentiamo di dargli torto: con l'Inter sono 110 in 189 partite ufficiali.