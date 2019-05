Chiuso il libro della Serie A, che ha "svelato l'assassino" solo nelle ultime righe, ora occorre fare di conto per capire quali saranno le fasce di partenza alle prossime competizioni europee. La truppa delle italiane in Champions, alla quale è giusto dare la precedenza, è formata - nell'ordine - da Juventus, Napoli, Atalanta e Inter.

Video - Atalanta, il sogno è realtà: miracolosa qualificazione in Champions! 01:12

Italiane alle "consultazioni europee": Juventus in prima fascia, Napoli in seconda

Bianconeri certi di partire da testa di serie, così come il Napoli l'iscrizione della propria candidatura in seconda fascia. La formazione orobica, esordiente assoluta nella competizione della coppa dalle grandi orecchie, partirà ovviamente dalla quarta fascia. E l'Inter? Non andrà oltre la terza, complice la prematura eliminazione, avvenuta ai gironi dall'edizione che si concluderà sabato e l'assenza prolungata da quelle precedenti negli anni scorsi.

La Juventus sarà in prima fascia nella prossima Champions LeagueGetty Images

Le nerazzurre: Inter in terza fila, Atalanta in quarta

Fasce che, tuttavia, stanno sempre più diventando fini a se stesse, salvo qualche rara eccezione. Se calcoliamo, tanto per fare un esempio che tra le "seconde scelte" troviamo squadre come il Real Madrid oppure la perdente di sabato tra Liverpool e Tottenham, per non parlare del fatto che il pirotecnico Ajax, a causa del basso ranking olandese, sarà costretto a partire dal terzo turno preliminare, va da sé che ogni tipo di riflessione in questo senso, diventi opinabile.

Video - Spalletti attacca i giornalisti: "I viscidi dicono di tutto, poi non si presentano in conferenza" 01:01

La fasce della nuova Champions

Altre variabili saranno fornite dalla finale di mercoledì dell'Europa League: se vince il Chelsea (già in Champions attraverso la Premier League), il Lione passa direttamente ai gironi (di Coppa Campioni, ovviamente). I francesi retrocederanno ai playoff, invece, in caso di vittoria dei Gunners, che in campionato sono arrivati quinti. Ricordiamo, inoltre, che la vincente tra Blues e Gunners accederà non solo direttamente ai raggruppamenti di Champions, ma lo farà addirittura in prima fascia. Ecco quindi, le squadre già sicure delle proprie "fasce" di competenza ai prossimi gironi della Champions League, al netto dei risultati delle finalissime europee di questa settimana e i turni preliminari della prossima estate:

Prima fascia: Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Juventus, PSG, Zenit San Pietroburgo, Liverpool o Tottenham, Chelsea o Arsenal.

Seconda fascia: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Liverpool o Tottenham.

Terza fascia: Benfica, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter.

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, RB Lipsia, Atalanta, Lilla.

Alisson salva su Milik - Liverpool-Napoli Champions League 2018-19Getty Images

Europa League: tutti in attesa della sentenza sul Milan

Sono ovviamente pochi i calcoli che si possono fare, attualmente, per la seconda competizione continentale. L'unico aspetto certo è che la Lazio, vincitrice della Coppa Italia, è certa di partire dai raggruppamenti, anche se resta in bilico tra prima e seconda fascia. Forte del quinto posto, ai gironi accederebbe automaticamente il Milan (anche se tra la terza e la quarta fascia), che però dev'essere ancora giudicato dall'Uefa sulle vicende relative al fair play finanziario. In linea di massima, la Roma - sesta classificata - dovrà partire a luglio dai preliminari, ma potrebbe acquisire i benefici dei rossoneri, in caso di squalifica del club meneghino. In tal caso, ai preliminari verrà ripescato il Torino.