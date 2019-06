Sono stati 12 mesi incredibili per Mohamed Salah. Da maggio 2018 a maggio 2019 l'attaccante egiziano del Liverpool, che il 15 giugno compirà 27 anni, ha senza dubbio vissuto il periodo più intenso della sua carriera. Un anno segnato da emozioni forti e imprese da ricordare: i 32 gol messi a segno in Premier League la scorsa stagione, l'infortunio alla spalla durante la finale di Champions League persa contro il Real Madrid a Kiev, fino ad arrivare alla magica notte del Wanda Metropolitano. Proprio un anno fa di questi tempi Salah era considerato uno dei favoriti per la conquista del Pallone d'oro. Poi arrivò l'estate e i sogni svanirono. All'indomani del successo del Liverpool sul Tottenham nella finale di Madrid, l'interrogativo torna prepotente più che mai: Salah può vincere il Pallone d'oro?

La stagione di Momo Salah

Rispetto a un anno fa, stavolta Momo Salah sembra avere davvero tutto per prendersi lo scettro di miglior giocatore al mondo. Ha vinto la Champions League con il Liverpool, innanzitutto. E ha messo la sua firma in finale trasformando un rigore pesantissimo che ha incanalato la sfida con il Tottenham su un binario congeniale ai Reds di Jurgen Klopp. E davanti a sé ha almeno altre due chance di rafforzare la propria candidatura: la finale di Supercoppa europea del prossimo 14 agosto alla Vodafone Arena di Istanbul contro il Chelsea e il Mondiale per club. Il tutto al termine di una stagione meno prolifica rispetto a quella di un anno fa (27 reti contro le 44 del 2017-18) e che ha visto il Liverpool sfiorare una storica doppietta piazzandosi secondo in Premier League a -1 dal Manchester City.

Mohamed SalahGetty Images

Un'estate calda, caldissima

A metà 2018 i sogni di gloria di Salah si infransero nella drammatica notte di Kiev, quando fu costretto a lasciare il campo all'alba della finale di Champions contro il Real Madrid dopo il fallo di Sergio Ramos e l'infortunio alla spalla. Fu il classico episodio spartiacque per l'egiziano, protagonista poi di un deludente Mondiale in Russia. L'estate 2019 propone un altro appuntamento decisivo: la Coppa d'Africa, in programma dal 21 giugno al 19 luglio proprio in Egitto. Una vetrina forse non di primissimo piano, ma grazie alla quale Salah potrebbe concludere con la ciliegina sulla torta un'annata di per sé già straordinaria.

Mohamed Salah con la maglia dell'EgittoGetty Images

Messi e Ronaldo fuori dai giochi?

Al momento Salah occupa la prima fila nella griglia di partenza verso il Pallone d'oro 2019. Per meriti suoi, senza ombra di dubbio, ma anche per la stagione in chiaroscuro di chi - fatta eccezione per il trionfo di Modric nel 2018 - ha monopolizzato il premio dal 2008 in poi: Cristiano Ronaldo e Messi. Il portoghese, alla sua prima stagione in Italia, ha vinto scudetto e Supercoppa italiana, ma è uscito troppo presto dalla Champions per poter ambire al riconoscimento. Messi, dal canto suo, rischia di pagare a caro prezzo la clamorosa debacle subita dal Barcellona nella semifinale di ritorno proprio contro il Liverpool: quest'anno l'argentino ha vinto 'solo' Liga e Scarpa d'oro, e al pari di Salah è atteso da un appuntamento molto importante con la sua Nazionale, quella Coppa America che potrebbe spostare l'ago della bilancia rimettendola in equilibrio. Qualsiasi cosa accada in estate, rimane un fatto incontrovertibile: Salah e il Pallone d'oro non sono mai stati così vicini.