Champions, l'Ajax riparte dal terzo turno preliminare: c'è l'insidia Paok Salonicco

Riparte dal terzo turno preliminare la Champions League dell'Ajax, inserito nel percorso Campioni avendo vinto l'Eredivisie. Gli olandesi di Ten Hag, autentica squadra rivelazione della scorsa edizione culminata con la rocambolesca eliminazione in semifinale per mano del Tottenham, giocheranno una doppia sfida non propriamente semplice contro il Paok Salonicco: andata in Grecia il 6 agosto, ritorno ad Amsterdam il 13. Un doppio confronto che servirà a verificare la consistenza dei Lancieri che, rispetto alla squadra che incantò l'Europa solo pochi mesi fa, dovranno fare a meno di due pilastri come De Ligt e De Jong, ceduti rispettivamente alla Juventus e al Barcellona. Sfide interessanti anche nel percorso Piazzate: su tutte spiccano Krasnodar-Porto e Bruges-Dinamo Kiev, mentre la qualificata del doppio confronto tra Psv Eindhoven e Basilea se la vedrà con gli austriaci del Lask Linz.

Percorso Campioni

Cluj/Maccabi Tel Aviv - Celtic/Nomme Kalju

Sutjeska/Apoel Nicosia - Dundalk/Qarabag

Paok Salonicco - Ajax

Saburtalo Tbilisi/Dinamo Zagabria - Ferencvaros/Valletta

Stella Rossa/Hjk Helsinki - The New Saints/Copenaghen

Maribor/Aik Stoccolma-Bate Borisov/Rosenborg

Percorso Piazzate

Basaksehir - Viktoria Plzen/Olympiacos

Krasnodar - Porto

Bruges - Dynamo Kiev

PSV Eindhoven/Basilea - Lask Linz