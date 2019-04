Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista di Ajax-Juventus. Nell'ultimo allenamento prima della partenza per Amsterdam, si è fermato Giorgio Chiellini per un problema al polpaccio. Il giocatore ha interrotto immediatamente la seduta ed è rimasto a farsi medicare dallo staff sanitario della Juventus. Non si può parlare a tutti gli effetti di un infortunio, poiché il centrale classe '84 verrà comunque portato ad Amsterdam e provato nell'allenamento di martedì per valutare le sue condizioni.

L'ex Fiorentina resta comunque fortemente a rischio, con Allegri che potrà essere costretto a schierare la coppia Bonucci-Rugani come già capitato allo Stadium nell'ultima partita contro il Milan, anche se in quel caso era difesa a tre insieme ad Alex Sandro.

La Juventus resta così con soli due centrali di ruolo, considerando il lungodegente Barzagli (anche lui problema al polpaccio) e Martin Caceres che si è infortunato al flessore della coscia sinistra durante la partita contro il Cagliari nel turno infrasettimanale. Il tutto, senza dimenticare l'infortunio alla caviglia di Emre Can che si è fatto male alla caviglia durante Juventus-Milan.