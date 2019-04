Chiellini non ce la fa. La notizia era nell’aria visto che il difensore bianconero si era fermato in occasione del penultimo allenamento in Italia prima della partenza per Amsterdam e non si era visto in campo nella seduta mattutina di martedì. Evidentemente il problema al polpaccio si è rivelato più grave del previsto, secondo quanto riporta Sky: l’ematoma per la botta presa a Cagliari non si è riassorbito.

Si va verso Bonucci-Rugani

Senza di lui, Allegri non ha molte altre alternative: Barzagli non c'è (problema al polpaccio anche per lui), Caceres nemmeno (problema al flessore della coscia sinistra) si va verso la coppia Bonucci-Rugani, come già capitato allo Stadium nell'ultima partita contro il Milan, anche se in quel caso si trattava di difesa a tre insieme ad Alex Sandro.

Ronaldo c'è!

Se Chiellini manca, così come Emre Can - improbabile il suo recupero - c'è invece Cristiano Ronaldo: il portoghese, che non gioca dall'infortunio rimediato con la nazionale portoghese, si è mostrato molto pimpante e con il sorriso sulle labbra nell'ultimo allenamento. Almeno una notizia positiva per la Juventus: CR7 ad Amsterdam ci sarà.