Già all’andata il clima è stato assai teso, e a ben vedere anche il ritorno sembra partito sotto i peggiori auspici. Nella giornata odierna cinque ultrà olandesi, in arrivo a Torino per assistere alla sfida di ritorno dei quarti di Champions League in programma domani sera all’Allianz Stadium, sono stati bloccati dalla Digos al casello autostradale di Settimo Torinese con paradenti, guanti riforzati ed altri oggetti utilizzati negli scontri con altri tifoserie.

I 5 supporter sono stati denunciati per possesso di oggetti atti ad offendere. Il questore di Torino Giuseppe De Matteis, disporrà il provvedimento di Daspo immediato. I tifosi erano a bordo di due pullman, uno da cinquanta posti e uno da nove posti.

Questi fermi arrivano a circa una settimana dalle tensioni dell’andata. E’ tuttora al vaglio della Digos, la posizione dei 120 tifosi juventini fermati il 10 aprile ad Amsterdam dalla polizia olandese prima della partita di andata dei quarti di finale di Champions League Ajax –Juventus con mazze, bastoni, spranghe e spray urticanti.