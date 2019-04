Cristiano Ronaldo avrà uno stadio a suo nome? Lo Sporting suggerisce il "José Alvalade CR7"

" José Alvalade CR7 "

6 agosto 2003. C’è l’amichevole Sporting-Manchester United ad inaugurare il José Alvalade, nuovo impianto di Lisbona in vista degli Europei 2004. Partita diventata storica, non per il risultato ma perché Alex Ferguson e il mondo intero scoprirono Cristiano Ronaldo. Un’amichevole decisiva per far sì che lo United acquistasse il portoghese (per 19 milioni) divenuto uno dei calciatori più forti di sempre. Dopo l’addio di Beckham, fu proprio Ronaldo a indossare la mitica e storica maglia n° 7 dei Red Devils dando vita ad un mito. Poi la storia al Real Madrid e ora quella alla Juventus.

Lo stadio dello Sporting verrà intitolato in onore a Ronaldo?

16 anni dopo, Cristiano Ronaldo potrà vedere il suo nome accostato al José Alvalade. A suggerirlo è stato Frederico Varandas, attuale presidente dello Sporting che ha chiesto alla società che gestisce i diritti dello stadio di aggiungere la dicitura CR7 a quella di José Alvalade, appunto, fondatore del club nel 1906.

Il progetto c’è, con la speranza di attrarre capitali dall’estremo Oriente

La società che gestisce i diritti dello stadio, ha appreso di buon grado questo suggerimento. È vero che Cristiano Ronaldo, a conti fatti, non giocò mai una partita ufficiale al José Alvalade (fu subito acquistato dallo United), ma associare il suo nome allo stadio avrebbe un impatto importante dal punto di vista commerciale. Lo Sporting e Lisbona vogliono entrare nel mercato asiatico, e nominare il proprio stadio con la dicitura CR7 potrà essere un ponte importante per attrarre capitali dall’estremo Oriente, anche ospitando match importanti nell’impianto di Lisbona.