Cristiano Ronaldo batte Messi: è suo il gol più bello della Champions League 2018/2019

La Champions League ha emesso i propri verdetti ed è tempo di dare i premi. Ad aggiudicarsene uno è anche Cristiano Ronaldo, uno dei grandi delusi di questa Champions League insieme alla Juventus. L’asso portoghese è stato premiato per il gol più bello della stagione dall’Osservatorio Tecnico dell’Uefa. CR7 ha preceduto l’eterno rivale e capocannoniere della rassegna Leo Messi.

Ad essere premiata è stata la prodezza di Ronaldo contro il Manchester United, nella fase a gironi, in una gara poi persa. A comporre la giuria ex ct, allenatori e grandi giocatori di fama internazionali come: Thomas Schaaf (Germania), Peter Rudbæk (Danimarca), David Moyes (Scozia), Raúl (Spagna), Packie Bonner (Repubblica d'Irlanda), Michael O'Neill (Irlanda del Nord), Gareth Southgate (Inghilterra), Roberto Martínez (Spagna) e Ginés Meléndez (Spagna).

I 5 gol più belli della Champions League 2018/2019