Cristiano Ronaldo è un campione formidabile. In campo come nella vita. E lo ha dimostrato anche alla vigilia della sfida contro l’Ajax, dove tornerà in campo a meno di due settimane dal problema al flessore della coscia sinistra occorso in Portogallo-Serbia.

Il fuoriclasse della Juventus, ha voluto dedicare un breve messaggio di vicinanza, ad Abdelhak Nouri, sfortunato centrocampista dei lancieri risvegliatosi dal coma nell’agosto 2018, esattamente un anno dopo il malore - causato da un’aritmia cardiaca - avvenuto in un’amichevole estiva contro il Werder Brema.

" Ciao Nouri, sono Cristiano. Volevo farti gli auguri per il tuo compleanno. Spero tu guarisca velocemente, ti auguro il meglio. Resteremo in contatto. "

Il videomessaggio di Ronaldo, rilanciato dal noto freestyler Touzani, ha fatto ben presto il giro del mondo ed anche Hakim Ziyach, nella conferenza stampa che ha preceduto la partita, ha voluto ringraziare il fenomeno lusitano per questo pensiero di grande classe.

" Il messaggio che Cristiano Ronaldo ha dedicato a Nouri è stato veramente bello. "