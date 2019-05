La più grande delusione delle semifinali di Champions è rappresentata senza ombra di dubbio dal Barcellona, che per il secondo anno di fila viene eliminato dopo avere subito una rimonta che ha dell'incredibile. Inevitabile, quindi, che i giocatori blaugrana dominino la Flop 11, la formazione che raccoglie i giocatori che hanno guadagnato i voti più bassi in pagella nell'ultima tornata di gare. Tre quarti della difesa è composta da blaugrana: oltre alla coppia di centrali composta da Piqué e Lenglet, c'è posto anche per Jordi Alba sulla sinistra. Interamente targato Barça il reparto offensivo con il tridente composto da Coutinho, Suarez e Dembelé. A centrocampo non si poteva non citare l'irriconoscibile Busquets. Completano la squadra Onana tra i pali, Joe Gomez nel ruolo di terzino destro, e le mezzali Schone e Wanyama.

La flop 11 delle semifinali di Champions (4-3-3)

ONANA - Errore determinante nell'azione del 2-2 del Tottenham. Un pasticcio che pesa.

JOE GOMEZ - Prova balbettante al Camp Nou dove viene messo in grande difficoltà da Jordi Alba.

PIQUÉ - Disastroso ad Anfield: sempre fuori posizione e poco reattivo. Il primo a tradire.

LENGLET - Difensore con grandi limiti, affonda insieme a Piqué che di certo gli dà una mano.

JORDI ALBA - Benissimo all'andata, decisivo ma in negativo al ritorno: 2 gol del Liverpool nascono da suoi errori.

SCHONE - Combina la frittata con la complicità di Onana e regala il secondo gol a Lucas Moura.

BUSQUETS - A centrocampo non vede palla. Surclassato dalla velocità dei giocatori del Liverpool.

WANYAMA - Non riesce a fare filtro davanti alla difesa: ad Amsterdam esce lui e il Tottenham si ritrova.

COUTINHO - Deludente sia al Camp Nou che ad Anfield. A volte sembra un corpo estraneo al Barcellona.

SUAREZ - In trasferta in Champions non segna dal 2015. Ha un solo pallone giocabile ad Anfield, lo spreca malamente.

DEMBELÉ - Il gol del possibile 4-0 divorato all'andata al Camp Nou ha un peso specifico enorme.