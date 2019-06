Wanda Metropolitano, sabato 1° giugno 2019. Il Liverpool batte il Tottenham 2-0 e conquista la 6a Champions League della propria storia. A segno Salah e Origi, ma i veri protagonisti del match sono Virgil van Dijk e Alisson, con l'ennesima super prestazione della stagione. Il colosso olandese è ancora una volta insuperabile e fa sorridere i dirigenti dei Reds, che su di lui avevano investito poco più di 84 milioni nel 2018.

L'acquisto dal Southampton nel gennaio 2018: 85 milioni cifra folle?

A gennaio 2018 il Liverpool mette a segno l'ennesimo acquisto dal Southampton (negli anni sono arrivati dai Saints i vari Mané, Lallana, Lambert, Lovren e Clyne) con Klopp intenzionato a rinforzare anche il reparto difensivo dopo il colpo Salah per l'attacco. Il Liverpool spende quasi 85 milioni, con van Dijk che diventa così il difensore più pagato nella storia del calcio. Apriti cielo. “Sono le spese che fanno in Inghilterra”, “Il Liverpool è alla deriva e spreca soldi”, “Strane plusvalenze del Southampton”: se ne dicono di ogni in quel gennaio 2018 e le prime partite di van Dijk danno supporto alle malelingue. Insomma, nessuno crede all'affare van Dijk, ma alla fine dovranno tutti ricredersi.

I 5 difensori più costosi della storia

Giocatore Da/A Costo* Virgil VAN DIJK Dal Southampton al Liverpool 84,65 milioni Lucas HERNANDEZ Dall'Atlético Madrid al Bayern Monaco 80 milioni Aymeric LAPORTE Dall'Athletic al Manchster City 65 milioni Benjamin MENDY Dal Monaco al Manchester City 57,5 milioni John STONES Dall'Everton al Manchester City 55,6 milioni

*milioni di euro, dati transfermarkt

La cifra è alta, altissima, soprattutto se parametrata ad un difensore, ma questi sono i prezzi del calcio e il prezzo - di solito - lo fa il mercato. Se Coutinho è costato 145 milioni e Ousmane Dembélé è costato 125 milioni, i soldi pagati per van Dijk sono anche pochi.

La crescita nel Liverpool: da miglior difensore della Premier a miglior difensore del mondo

Dopo qualche partita di 'ambientamento', van Dijk è riuscito a conquistare un posto importante nel Liverpool di Klopp. Non solo per la sua titolarità in campo (lui è il preferito nei confronti di Matip e Lovren), ma anche per il suo peso specifico nello spogliatoio. Si è subito contraddistinto in un giocatore di personalità, oltre a dare tutto il possibile sul terreno di gioco. Scelta di timing perfetto quando le squadre avversarie vanno in transizione, implacabile nel gioco aereo. Nella stagione 2018-2019 la completa trasformazione, con van Dijk riconosciuto da tutti come top player in Europa. Le prestazioni contro Bayern, Barcellona (al ritorno) e Tottenham ne sono la prova, con l'olandese che chiude il varco a chiunque. Non a caso è spuntata la statistica delle 64 partite consecutive senza subire neanche dribbling per il numero 4 dei Reds. E dire che in questa stagione, ne ha giocate 50 di partite tra tutte le competizioni... Numeri corredati da 6 reti (2 in Champions, a Bayern e Porto), 4 assist e il 90% di precisione nei passaggi in tutta l'annata: importante ad ogni livello.

Oggi ce lo possiamo chiedere: van Dijk miglior difensore del mondo? Sì, meglio anche di Koulibaly e Sergio Ramos.

" Virgil VAN DIJK - Lucido su tutti i ripiegamenti difensivi. Quando il Tottenham va in transizione, lui risponde presente. Guida con diligenza la difesa e dà un senso di tranquillità insieme ad Alisson. [Le pagelle di Tottenham-Liverpool] "

Ora si parla di Pallone d'oro: meglio di Messi, Salah e Hazard?

Dopo la conquista della Champions e le prestazioni offerte in Europa, van Dijk viene addirittura accostato come possibile vincitore del Pallone d'oro 2019. Considerando che l'ultimo difensore a farlo fu Fabio Cannavaro, dopo la conquista del Mondiale 2006 con l'Italia, sarà difficile vedere un centrale trionfare. Soprattutto se in 'campo' ci sono anche i vari Salah (che ha segnato in finale), Hazard (ha vinto l'Europa League e ha messo a referto numeri pazzeschi tra gol e assist) o Messi, che proverà a conquistare con la Coppa America, il suo primo trofeo in Nazionale. Van Dijk-Pallone d'oro, quindi, resta solo una bella suggestione, ma l'accostamento vuol dire già qualcosa rispetto a quanto detto nei mesi passati...

Van Dijk pallone d'oro? Il diretto interessato dice di no...

" Ora non penso assolutamente al Pallone d'Oro, se dovessi vincerlo ovviamente non lo rifiuterei. Tuttavia non credo che lo vincerò adesso. Anche se non ha giocato la finale, per me è sempre Messi il migliore giocatore del mondo "