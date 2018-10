Dagli aggiustamenti al ribaltone: come Ancelotti si è preso il Napoli

La svolta è arrivata. Non da mercoledì sera, a dire il vero. Ma è da sfide come quella contro il Liverpool che passa molta della credibilità del progetto di Carlo Ancelotti. Biglietti da visita migliori dell’1-0 rifilato ai Reds probabilmente non esistono. Gioco, solidità difensiva e occasioni create fino al gol decisivo di Lorenzo Insigne. Una partita da squadra matura e di prospettiva al tempo stesso. Qualcosa che soltanto tre settimane fa non sarebbe stato possibile ipotizzare. Ora, però, il Napoli ha svoltato davvero.

Dagli aggiustamenti al ribaltone

Ancelotti è entrato in punta di piedi nell’assetto tattico lasciatogli in eredità da Maurizio Sarri. Non ha toccato titolari (se non per il rientro di Arek Milik) e modulo (il 4-3-3 del predecessore) fino alla sfida del 15 settembre contro la Fiorentina. Sconfitta di Genova a parte, il Napoli è parso poter veleggiare forte dell’esperienza passata e del carattere di un gruppo ormai abituato da anni a lottare per le prime posizioni in classifica. Eppure, qualcosa mancava. La forza mentale non sarebbe potuta bastare per arrivare in fondo alla stagione se non vi fosse stato qualche aggiustamento. Ancelotti ha fama di normalizzatore, ma normalizzare il lavoro del predecessore resta un’impresa impossibile anche per lui, specie alla luce di un mercato estivo tutt’altro che rivoluzionario. I tre campanelli d’allarme risuonati contro la Sampdoria hanno fatto scattare qualcosa nel tecnico. Che, prontamente, ha preparato il ribaltone.

Il 4-4-2 come nuova veste

Sostenere il 4-3-3 senza il chip sarriano sarebbe stato impossibile. Per questo, Ancelotti ha dato fondo a tutta la propria esperienza ritornando al modulo con cui ha iniziato la propria carriera. Il 4-4-2 di derivazione sacchiana introdotto per la prima volta a Belgrado. La squadra ha risposto con il secondo clean sheet stagionale, ma anche con una prestazione poco brillante a livello generale. Musica cambiata decisamente la domenica successiva a Torino. Quando, contro i granata di Walter Mazzarri, il modulo ha messo in mostra tutte le proprie potenzialità. Lorenzo Insigne determinante se avvicinato alla porta, una difesa più sicura perché coinvolta nel lavoro di una squadra compatta e capace di coprire il campo con maggiore facilità. E, pian piano, anche i meccanismi di Sarri (rintracciabili chiaramente nella fase di possesso palla delle prime giornate) sono stati lasciati da parte. Il cambiamento era stato operato.

Le differenze tra i due moduli:

CON IL 4-3-3 CON IL 4-4-2 Partite disputate 4 5 Gol prodotti in media 1,75 1,6 Gol subiti in media 1,5 0,8 Clean sheet 25% (1) 60% (3)

Video - Milik: "Ancelotti ha cambiato il modulo due giorni prima della partita e ci ha aiutato" 02:27

La mossa Maksimovic

Non si può dire che il ko di Torino contro la Juventus abbia frenato il processo di crescita del Napoli. Semmai, ha evidenziato delle carenze nell’organico che segnano il solco tra i partenopei e una delle migliori squadre d’Europa. L’attacco con Dries Mertens e Lorenzo Insigne si è rivelato un po’ troppo leggero, mentre gli esterni difensivi sono parsi un vero e proprio tallone d’Achille. Per questo, Ancelotti ha operato l’ultima correzione in vista del Liverpool. Fuori Elseid Hysaj, dentro Nikola Maksimovic. Il serbo, già parso in notevole crescita da centrale puro, è stato schierato da terzino destro contro il Liverpool. Una mossa utile soprattutto in fase di impostazione, quando il 4-4-2 di base si trasformava in un 3-4-2-1 con Mario Rui a centrocampo e il duo Insigne-Ruiz dietro a Milik. La squadra ha potuto mantenere intatto il possesso palla e aggirare il pressing alto dei Reds. Con equilibrio e un pizzico di frenesia in meno rispetto al passato. La strada è ancora lunga, non mancheranno altri aggiustamenti. Ma, di certo, Ancelotti adesso si è preso il Napoli. E il suo progetto può finalmente iniziare.