Due club inglesi, uno olandese, uno spagnolo e, ahinoi, nessuna squadra italiana. La Champions League ha emesso i propri verdetti e le sorprese non sono mancate: Juventus-Manchester City, alla vigilia, sembrava la semifinale annunciata invece entrambe le due superfavorite sono uscite in maniera rocambolesca contro Ajax e Tottenham che sono a due partite da una finale per certi versi storica. Gli Spurs, pur privi del loro cannoniere Harry Kane, non raggiungevano il traguardo delle semifinali addirittura da 57 anni mentre i lancieri tornano a giocare un doppio confronto così importante di Coppa Campioni dopo 22 anni d'assenza. Sarà un doppio confronto certamente spettacolare e impossibile da pronosticare, fra due squadre che nessuno pensava potessero arrivare a questo punto ed invece ci sono arrivate con pieno merito. Nessuna sorpresa invece nell'altra parte del tabellone: dove il Liverpool e il Barcellona hanno asfaltato Porto e Manchester United e si sfideranno in quella che è a tuti gli effetti una finale anticipata.

Ecco il quadro completo delle semifinaliste

Barcellona (Spagna)

Ajax (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Tottenham (Inghilterra)

Orari e date delle semifinali