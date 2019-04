Il gran giorno è arrivato. Alla Johan Cruijff Arena la Juventus sfida l'Ajax e Matthijs de Ligt affronta una delle principali pretendenti al suo cartellino la prossima estate. Il crash test per il ragazzo nato il 2 agosto 1999 è di quelli seri: di fronte c'è la squadra più forte del Paese che ha insegnato al resto del mondo come si difende, rispettivamente la Juventus e l'Italia.

L'uomo dei record di precocità

Ciò che più stupisce di de Ligt è la precocità. D'altronde, parliamo di un giocatore che, a soli 18 anni, è diventato il capitano del miglior club olandese di sempre: l'Ajax. Chi in Champions League annulla Robert Lewandowski e in nazionale gioca da titolare al fianco di Virgil van Dijk, non è semplicemente fortunato, come ci ha spiegato il collega di Eurosport Olanda Willem Haak. Significa che il ct lo preferisce a Stefan de Vrij, che si trova spesso in panchina in Oranje. Chi contro il Real Madrid, nella gara d'andata, diventa il più giovane a capitanare una squadra, nella fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, e chi riceve la sua prima chiamata in nazionale maggiore a 17 anni, non è un giocatore baciato dal destino. Questi record di precocità certificano la dimensione di un talento già sbocciato a cui l'Eredivisie sta già troppo stretta.

" Matthijs è molto maturo per la sua età: ha il fisico di un 24enne. E' anche forte con entrambi i piedi, ottimo nei passaggi, colpisce bene di testa, sa far gol ed è un vero leader in difesa già dall'età di 18 anni. E' entrato in prima squadra nel 2016 e non ha mai fatto passi indietro [Van der Sar, direttore generale dell'Ajax] "

Le caratteristiche tecniche

De Ligt usa la sua impressionante forza fisica per tenere gli attaccanti avversari lontani dal pallone e non si tira mai indietro quando deve andare in tackle per portare via la palla in modo pulito al suo avversario. Con la palla al piede, è sempre calmo e composto, aiuta l'Ajax a far circolare il possesso rapidamente ed efficacemente. Imposta a testa alta, preferisce passaggi semplici e sicuri anziché strafare, ma è anche pronto a proiettarsi in avanti quando gli si presenta l'opportunità, con ottimi dribbling. La sua eleganza è una dote innata. Chiaramente la giovane età del 19enne lascia ulteriori margini di miglioramento e gli aspetti su cui lavorare sono principalmente due: l'agilità e il senso della posizione.

AJAX 2018-2019 AJAX CARRIERA OLANDA CARRIERA Presenze 45 107 15 Minuti giocati 3948 9028 1214 Gol 4 10 1 Assist 2 5 2

Non vengono considerate le presenze nelle giovanili di club e nazionale

Personalità da leader assoluto

La personalità, invece, non è frutto dell'esperienza. Quella c'è o non c'è e il difensore centrale dei Lancieri ne ha da vendere. Maximilian Wöber, un suo ex compagno di squadra ora al Siviglia, ne fa un ritratto piuttosto chiaro:

" Matthijs è uno di quei calciatori che fanno la differenza negli spogliatoi. Poco prima di una partita, si alza in piedi davanti a tutti e si assicura che ciascun compagno sia concentrato e pronto a dare tutto in campo [Maximilian Wöber, all'Ajax dal 2017 al 2019] "

Valore e rinnovamento: la Juventus farebbe un colpo ma c'è il Barcellona...

Il suo status di leader ha da tempo indotto i top club europei a drizzare le antenne e il suo valore di mercato ha goduto di un'impennata arrivata a 70 milioni di euro (dati transfermarkt). La Juventus sta tentando di sfruttare i rapporti con il procuratore, Mino Raiola, e la conoscenza dell'ex van der Sar, ma il ragazzo sembra sempre più vicino al Barcellona. Paratici, che l'ha visionato da vicino ad Amsterdam anche contro il Real Madrid, sa bene che l'età avanzata di Chiellini e i dubbi sulla crescita di Rugani impongono un rinnovamento.

Dopo quasi un decennio di 'BBC', la Juventus deve rifondare il reparto arretrato e farebbe benissimo a puntare forte su di lui, chiamato ora al compito più difficile: marcare Cristiano Ronaldo e soci nei quarti di finale di Champions League. La certezza, al momento, è che partirà, garantendo ai Lancieri un bottino molto sostanzioso per un giovane formato in casa. E il biglietto da visita dell'eliminazione del Real Madrid per i blaugrana è il migliore possibile.