Dentro la psiche del Barcellona: Valverde è davvero l’unico colpevole?

Il Barcellona si guarda allo specchio e ancora una volta si scopre fragile. La seconda remuntada subita in due anni fa male, malissimo, soprattutto perché dopo quella ricevuta a Roma - già tosta – nessuno si sarebbe aspettato che potesse verificarsene una più sonora.

Un black-out, quello di Anfield, che sa di resa – mentale prima che tecnica – di una squadra svuotata di carattere e voglia di reagire: dopo l’uno-due ferale di Georginio Wijnaldum era ormai solo questione di tempo prima che il Barcellona andasse ko. E lo ha fatto fragorosamente, addormentandosi su un calcio d’angolo: il famoso errore “da oratorio” inammissibile per qualsiasi squadra, figurarsi quella più accreditata – tra le quattro rimaste in lizza – a vincere la Champions League 2018/19.

Difesa imbarazzante, centrocampo che non tiene botta, attacco che non produce, Messi mancato trascinatore (alla Ronaldo per capirci); e un allenatore che non riesce a far scattare la scintilla della rabbia e della resilienza nei suoi giocatori. Per due anni di fila per giunta. Difficile capire cosa sia successo nella testa dei giocatori del Barcellona nella – per loro – maledetta serata di Anfield. Abbiamo provato a farlo, chiedendo a chi è più vicino a loro: ecco come ci ha risposto il nostro collega di Eurosport Spagna, Jorge Ordas.

1) Quali sono le ragioni alla base di questi improvvisi crolli del Barcellona in Europa?

" È assolutamente inspiegabile quello che è successo a Barcellona ad Anfield. La squadra di Valverde aveva sofferto un'esperienza simile un anno fa a Roma e non è ancora riuscita a risolvere il problema. Sono state diverse le partite europee nelle quali il Barcellona soffre molto in casa (PSG, Juventus, Roma, Liverpool) e il grosso problema è stato segnare pochi gol. Messi e Luis Suárez d'altra parte hanno segnato molti gol al Camp Nou ma non in altri stadi. "

2) Valverde sarà il manager del Barcellona anche l'anno prossimo?

" Valverde ha rinnovato il suo contratto alcuni mesi fa, ha vinto il campionato e probabilmente vincerà la Copa del Rey, proprio come l'anno scorso. Tuttavia, dal momento che il Real Madrid ha vinto quattro Champions in cinque anni, la Champions è un'ossessione a Barcellona, ​​quindi tutto è possibile. A Barcellona si sta criticando molto Valverde, più che per le sconfitte perché non è stato fedele al loro stile di gioco. Se si cambierà probabilmente si cercherà all'interno del club: in attesa che Xavi sia pronto (in futuro) serve qualcun altro. La stampa ha parlato di Laurent Blanc, ma per ora si tratta di un rumour. "

3) Quali giocatori servono al Barcellona per migliorare ancora?

" In questa stagione ci sono stati giocatori che non hanno reso al loro livello. Coutinho o Dembélé non hanno mostrato per il momento il prezzo che Barcellona ha pagato per loro. Busquets è lontano dal suo livello migliore, sono tanti i giocatori che hanno reso meno del loro valore. Inanzittutto si dovrebbero recuperare loro. "

Il Barcellona continuerà quindi con Valverde oppure no? Per il momento il presidente del Barça Josep Maria Bartomeu prende tempo: “Dobbiamo risollevarci il morale perchè c'è ancora finale di Coppa del Re da giocare. Saranno giorni difficili per tutti, ma dobbiamo alzare la testa”. La sconfitta contro il Liverpool però porta con sé uno strascico amaro: “Ci sarà tempo per riflettere. Per il secondo anno consecutivo, è una notte disastrosa”. E’ arrivato il tempo delle riflessioni e dei pensieri. A quanto pare ce n’è bisogno.