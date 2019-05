Sabato, gran finale di Champions: Tottenham-Liverpool, cronaca contro storia

Chi dopo il Real? L’Europa sceglie il nuovo re: Madrid, stadio Wanda Metropolitano, ore 21 di domani. Il Liverpool è alla nona finale, il Tottenham alla prima. Il Liverpool ne ha già vinte cinque, di Coppe dei Campioni-Champions League, l’ultima nel 2005 a Istanbul, quando rimontò il Milan da 0-3 e lo beffò ai rigori. I Reds e gli Spurs. Klopp e Pochettino, un tedesco e un argentino di radici piemontesi. Il meglio del calcio del campionato inglese, che oggi è la legge, come nel west lo era il grilletto più veloce. Da Chelsea-Arsenal a Tottenham-Liverpool: tutto il resto, invidia.

La «bella» ruota attorno alle tensioni e ai sentimenti che sempre accompagnano, e confondono, le gerarchie. In Europa, il Liverpool è storia e il Tottenham cronaca. Spesso, però, la partita secca si diverte a infastidirle, a mischiarle. E a rovesciarle, talvolta. Sono reduci, i duellanti, dall’aver trasformato l’acqua in vino. Il Liverpool aveva perso 3-0 a Barcellona. Sembrava morto. Anfield l’ha resuscitato: 4-0. Il Tottenham aveva perso 1-0 in casa e stava perdendo 2-0 ad Amsterdam. Dentro Llorente e 3-2 all’Ajax.

Lucas Moura decide la semifinale contro il LiverpoolGetty Images

Pochettino ha fatto capire che potrebbe lasciare Londra. Se ne parla anche in chiave Juventus (ma non ci giurerei). E’ un tecnico che pratica un calcio semplice, corale, lontano dagli integralismi. Non avrà Winks, forse recupera Kane: ma «quanto» del vero Kane? La pedina-chiave rimane Eriksen: faro o raggio a seconda delle esigenze. Lucas Moura, lui, è un Douglas Costa meno evasivo, come documenta la tripletta in Olanda.

Passando a Klopp, dicono che sia un perdente di successo, perché arriva sino in fondo e regolarmente si arrende: al Bayern nella Champions del 2013 (da mister del Borussia Dortmund); al Siviglia nell’Europa League del 2016; al Real nella Champions dell’anno scorso. Ma a Kiev Sergio Ramos gli fece subito fuori Salah e Karius regalò due gol su tre. Calma con le etichette: Sarri vi guarda. Il Liverpool, fra parentesi, ha trovato un signor portiere (Alisson). E se il tridente è affilato - Salah, Firmino, Mané - i terzini Alexander-Arnold e Robertson sono fionde.

Divock Origi manda in paradiso il Liverpool contro il BarcellonaPA Sport

Degli inglesi, che poi inglesi non sono, impressiona il ritmo: soprattutto in rapporto ai nostri standard. Siamo a giugno e i serbatoi, a esplorarli con le sonde delle semifinali e del secondo tempo di Baku, sono ancora pieni. La finale è una partita a sé - molto tattica, molto ibrida - figuriamoci un derby. A meno che non esploda all’improvviso come mercoledì. Che in campionato il Liverpool, secondo, abbia inflitto 26 punti al Tottenham, quarto, e abbia vinto entrambi i confronti con un doppio 2-1, significa poco. Agli speroni i tifosi chiedono di domare una notte, non di ribaltare un anno. Son o Mané: non siamo di fronte a fuoriclasse matricolati, e neppure a un calcio rivoluzionario. Barcellona e Juventus, fondati su Messi e Cristiano (loro sì, extra), sono già a casa. Tocca a squadre che non presentano picchi abissali tra i tenori e il coro; squadre che hanno saputo ribellarsi al destino (e i londinesi, addirittura al Manchester City di Guardiola).

Mi butto: Liverpool-Tottenham 2-1. Il vostro? E le vostre idee?