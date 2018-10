Dybala devastante: secco 3-0 della Juventus allo Young Boys con una tripletta dell'argentino

Vincere contro lo Young Boys non è una grande referenza, diciamolo, ma questa tripletta di Dybala è importantissima per la stagione della Juventus. Allegri ha avuto ragione, ancora, a dare fiducia all’argentino, il quarto a segnare tre gol nella stessa partita di Champions: dopo Messi, Agüero e Alfredo Di Stéfano. La Juventus vola così al primo posto del girone a punteggio pieno, il massimo prima della doppia sfida contro il Manchester United. E senza Cristiano Ronaldo...

Cronaca

Juventus subito in vantaggio con il sinistro al volo di Dybala, che passa alle spalle di Camara e deposita in rete sul perfetto lancio di Bonucci. Occhio però alla risposta dello Young Boys con l’inserimento di Sulejmani in area, ma Sanogo non riesce a calciare sul servizio dell’ex Ajax. Al 20’ c’è anche la chance per il raddoppio, ma Dybala calcia addosso al portiere dopo il gran passaggio di Bernardeschi. 2-0 che arriva comunque al 33’, ancora con Dybala che in tap-in supera von Ballmoos dopo la smanacciata del portiere svizzero sulla conclusione di Matuidi.

In avvio di secondo tempo dentro Emre Can per Matuidi, e Dybala sfiora subito il tris con un palo clamoroso dopo la verticalizzazione di Bernardeschi. Fa tutto Dybala che viene steso poi in area, ma il sig. Karasev non fischia il rigore. L’argentino avrà la sua chance per firmare il tris, che arriva puntuale al 69’: apre Mandzukic per Cuadrado che tocca quanto basta per permettere a Dybala di superare von Ballmoos per la terza volta. Camara viene espulso, mentre Khedira si mangia il possibile quarto gol.

La statistica

9 - Nove su nove per la Juventus che ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte in questa stagione tra Serie A e Champions. Non era mai successo da quando esiste la Serie A con il girone unico (1929-1930).

Il Tweet

Il migliore

Paulo DYBALA - È un Dybala ritrovato dopo il gol al Bologna. L’argentino gioca più “libero” e spensierato, senza il peso di trovare in fretta il gol. L’ex Palermo trova una tripletta, coglie un palo, prova a conqusitare un rigore (l’arbitro non lo dà clamorosamente). Insomma, fa tutto lui.

Il peggiore

David VON BALLMOOS - La fase difensiva dello Young Boys è inesistente, ma il portiere classe ’94 non tiene una palla. Sempre incerto, colpevole su tutti i gol.

Tabellino

Juventus-Young Boys 3-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Bernardeschi, Pjanić (70’ Khedira), Matuidi (46’ Emre Can), Alex Sandro; Dybala, Mandzukić (78’ Moise Kean). All. Massimiliano Allegri

Young Boys (4-5-1): von Ballmoos; T.Schick, M.Camara, von Bergen, Benito; Fassnacht (71’ Assalé), D.Sow, S.Sanogo (46’ Lauper), Bertone, Sulejmani (70’ Moumi Ngamaleu); Hoarau. All. Gerardo Seoane

Marcatori: 5’, 33’ e 69’ Dybala (J)

Arbitro: Sergey Karasev (Russia)

Ammoniti: 24’ Bertone, 41’ S.Sanogo, 75’ M.Camara

Espulsi: 78’ MA Camara (Y)