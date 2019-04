" Ci sono zero possibilità che De Ligt vesta la maglia dell’Ajax anche nella prossima stagione. Tanti club sono interessati ad averlo, è impossibile trattenerlo. Non so se giocherà al Bayern Monaco o Barcellona di certo a giugno avrà una nuova squadra "

L'allenatore dell'Ajax Erik Ten Hag, in un’intervista alla Suddeutsche Zeitung, spiazza tutti svelando le carte riguardo al futuro del capitano dell’Ajax Matthijs De Ligt: che, come Frankie De Jong (già promesso sposo del Barcellona), lascerà Amsterdam per accasarsi in un top club europeo, arricchendo le casse del club olandese.

" Gioca davvero come un top player adesso. La squadra gioca con coraggio e creatività e questo è anche perché lui è il leader. Ha molto coraggio. A molti giocatori olandesi piace avere la palla, a De Ligt invece piace difendere. È nuovo in questo". "

"Il mio futuro? Sto bene all'Ajax ma il Bayern..."

Anche il futuro di Ten Hag è molto chiacchierato, il tecnico olandese piace al Bayern Monaco ma l’allenatore è contento ad Amsterdam...

" Sono molto felice all'Ajax. Il club ha una strategia che sostengo pienamente. Non so cosa accadrà nei prossimi anni, ma spero di avere tanti successi qui. Di sicuro ciò che so, è che voglio solo lavorare per i club che hanno una strategia comune e nella quale mi posso identificare. Se uno di questi club può essere il Bayern? Guardo i match del Bayern ogni fine settimana. Pep Guardiola ha cambiato il calcio in Germania, e ho imparato tanto da lui. Voglio che le mie squadre controllino il possesso e aggrediscono l’attacco. Nel mio calcio tutti attaccano e tutti difendono. "