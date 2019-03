Facciamo i conti: Zidane e Simeone gli allenatori più pagati, Allegri nella top-5

Un paio di settimane fa, quasi a sorpresa, Zinedine Zidane è tornato a guidare il Real Madrid, a meno di un anno dal suo addio, arrivato dopo la vittoria della terza Champions League consecutiva. Un ingaggio da 12 milioni di euro netti (circa 24 lordi) a stagione per Zizou e un contratto fino al 2022, che prevede anche una serie di extra e bonus per aumentare il salario progressivamente. Al momento dell’addio al Real, Zidane percepiva uno stipendio di 7,5 milioni di euro più una serie di bonus. Un bel salto in avanti per il tecnico francese, che ha così agganciato Diego Pablo Simeone al primo posto della classifica degli allenatori più pagati nei maggiori campionati europei. Nella tasche del tecnico argentino entra uno stipendio di 24 milioni di euro lordi a stagione: una cifra molto alta, ottenuta con l'ultimo rinnovo, per evitare che altri club possano portarlo via dalla parte biancorossa di Madrid.

Solskjaer blindato, Allegri tra i più pagati

Questa settimana è arrivata anche l'annuncio ufficiale per Ole Gunnar Solskjaer, confermato sulla panchina del Manchester United per i prossimi tre anni. Per lui uno stipendio netto da 7 milioni di sterline a stagione (circa 16 milioni di euro lordi), poco meno di Pep Guardiola, felice di guidare il suo Manchester City con un ingaggio che si aggira sui 20 milioni di euro a stagione. Nella graduatoria dei tecnici più pagati c'è anche Massimiliano Allegri. L'attuale guida della Juventus percepisce 7,5 milioni di euro netti a stagione (quasi 15 lordi per il bilancio del suo club) e occupa il quinto posto insieme al numero 1 del Barcellona Ernesto Valverde. Nella top-10 troviamo anche Jurgen Klopp, Unai Emery (6 milioni netti di sterline a stagione dall'Arsenal) Mauricio Pochettino e Carlo Ancelotti, che dal Napoli riceve 6,5 milioni netti annui.

Ingaggio lordo bonus inclusi allenatori club europei (milioni di euro)

ALLENATORE INGAGGIO Diego Simeone 24 Zinedine Zidane 24 Pep Guardiola 20 Ole Gunnar Solskjaer 16 Ernesto Valverde 15 Massimiliano Allegri 15 Jurgen Klopp 14 Unai Emery 14 Mauricio Pochettino 13,5 Carlo Ancelotti 13

In attesa di Conte e Mourinho...

Una classifica che, di fatto, annovera tutti i migliori allenatori in circolazione. O almeno tutti tranne due, che per il momento stanno aspettando un nuovo incarico e che in estate potrebbero trovare una nuova panchina. Antonio Conte e Josè Mourinho, due che balzeranno sicuramente in questa top-10 non appena avranno firmato il loro nuovo contratto. Per il pugliese ex Chelsea c'è sempre l'attenzione di un paio di club italiani, per il portoghese si è mosso anche il PSG, attualmente guidato da Thomas Tuchel.