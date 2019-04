Guardiola polemizza con la VAR: "Sul gol di Llorente è fallo di mano e all'andata c'era un rigore"

E' ancora una maledizione la Champions League per Pep Guardiola. Da quando ha lasciato il Barcellona, il tecnico catalano con il Bayern Monaco ha collezionato tre semifinali e ora con il City per il secondo anno di fila si arena ai quarti di finale. Inutile e amaro il successo all'Etihad Stadium per 4-3 contro il Tottenham, che privo del fuoriclasse Harry Kane, si qualifica per la prima volta nella sua storia alle semifinali di Champions League.

Pep Guardiola (allenatore Manchester City)

" È crudele ma dobbiamo accettarlo. Il gol di Llorente? Io sono a favore della VAR ma forse il gol di Llorente visto da un lato è fallo di mano, e visto dal lato dell'arbitro non lo è. La rete di Sterling annullata al 93’? Ho visto l'azione e chi era davanti allo schermo ha deciso che era fuorigioco. Ci è mancato un rigore nella partita di andata ma sono orgoglioso dei miei giocatori e dei tifosi. Non ho mai sentito così tanto rumore allo stadio da quando sono a Manchester, ma il calcio è imprevedibile "

Mauricio Pochettino (allenatore Tottenham)

" "È stato incredibile, anche per come è finita. Sono felice e orgoglioso. I miei giocatori sono stati eroici. Dopo il gol di Sterling c'è stata grande delusione, ma poi il VAR l'ha annullato. È per questo che amiamo il calcio, stasera abbiamo dimostrato grande carattere e personalità" "

Fernando Llorente (centravanti Tottenham)

" "Abbiamo sofferto un po' sul mio gol. È stata una giocata strana, non vedevo la palla perché avevo altri giocatori davanti, poi la palla mi è arrivata sul braccio attaccato al corpo. Ho sofferto tantissimo per l'eliminazione della Juventus, ma l'Ajax ha fatto una partita incredibile. Nel primo tempo la Juve è stata superiore, ma nella ripresa l'Ajax ha giocato meglio e alla fine ha vinto". "