I motivi per cui credere nella qualificazione agli ottavi del Napoli

Liverpool-Napoli, ci siamo. Il martedì di Champions League mette sul piatto una sfida da paura, in cui le due squadre si giocano il futuro prossimo nell'Europa che conta. "Sarà una gara intensa. La torta c'è, ora serve la ciliegina" ha detto Ancelotti alla vigilia per spronare i suoi. Tra certezze ed esperienza, proviamo ad immaginare i motivi per cui gli azzurri possono uscire con successo da uno dei gironi più ostici di quest'edizione.

" Siamo pronti per questa partita, abbiamo lavorato tanto e domani si decidono tante cose, è vero che abbiamo un piccolo vantaggio ma va sfruttato con intelligenza e attenzione. [Carlo Ancelotti] "

Gli azzurri hanno il destino nelle proprie mani

Partiamo da un dato di fatto: andare ad Anfield sulla difensiva non è mai una buona idea e un atteggiamento remissivo comporta il rischio di un’imbarcata. Ma il Napoli arriva all’ultima partita del girone con due risultati su tre a disposizione per passare il turno (potrebbe bastare anche una sconfitta ma è meglio non pensarci) e ha il destino nelle proprie mani. Siamo sicuri che Insigne e compagni avrebbero messo la firma il giorno dei sorteggi per arrivare a questo punto e dover contare solo su se stessi. A patto che a Liverpool gli azzurri scendano in campo per vincerla e non per non perderla, come professato da Ancelotti nelle dichiarazioni della vigilia. Con rispetto e attenzione, ma soprattutto con personalità.

Video - Ancelotti: "Faremo la nostra partita: abbiamo grandi possibilità di passare il turno" 01:00

Ancelotti è sempre una garanzia in Europa

Le partite le giocano e le decidono i giocatori, ma avere in panchina Carlo Ancelotti è sempre una garanzia, soprattutto quando risuona la musica della Champions League. Quattro finali, tre successi e 165 partite da allenatore con 8 squadre diverse. Un'esperienza invidiabile per chiunque, una capacità di lettura delle partite rara, un feeling con la competizione calcistica più ambita da far paura. Uno così in panchina non può che dare motivazione ulteriore a chi scende in campo. Se questo Napoli ha acquisito maturità in Europa, parte del merito è anche sua. La storia dell'allenatore di Reggiolo si intreccia a quella dei Reds a doppio filo, tra trionfi e una sola cocente delusione. In 5 partite, 4 successi (tra cui la finale di Champions 2007) e una sconfitta, che Carletto si ricorderà per sempre: quella di Istanbul 2005.

" A Liverpool dovremo fare una gara da Napoli, Anfield non ci spaventa [Carlo Ancelotti] "

La partita di Parigi dà consapevolezza al Napoli

Se il Napoli arriva da primo nel girone alla sfida di Anfield lo deve a un percorso europeo in cui ha maturato una consapevolezza dei propri mezzi che forse non aveva mai avuto. La vittoria senza diritto di replica all'andata con il Liverpool ha fatto capire che questa squadra aveva (e ha) tutte le carte in regola per passare il "girone della morte". Il 2-2 a Parigi ha portato più rimpianti che soddisfazioni visto quanto aveva prodotto il Napoli in quella partita e il pareggio subito solo allo scadere. La squadra di Ancelotti ha capito di potersela giocare contro le big d'Europa sfoderando il suo calcio da applausi in casa e in trasferta senza differenze.

L'esperienza del passato serve da lezione

Il girone di Champions 2013/14 rappresenta uno dei più grandi rimpianti della storia recente del Napoli. Quell'anno gli azzurri chiusero a 12 punti, appaiati al Borussia Dortmund (allenato proprio da Klopp) e all'Arsenal, ma eliminati per differenza reti. Una beffa atroce in un altro girone estremamente difficile, con Higuain uscito in lacrime dopo l'inutile vittoria sui Gunners. Un ricordo doloroso, ma che può servire da motivazione aggiuntiva. Di quella stagione i reduci sono tanti e tra loro ci sono molti leader della squadra attuale. Da Insigne ad Hamsik, da Mertens a Callejon, senza dimenticare Albiol e Ghoulam. Tutti loro scenderanno in campo ad Anfield con il coltello tra i denti, per provare a cancellare un episodio nero con una qualificazione meravigliosa.