I motivi per cui credere nella qualificazione agli ottavi dell'Inter

Inter-PSV è la partita più importante della stagione dei nerazzurri, che sognano legittimamente il ritorno agli ottavi di Champions League dopo 7 anni. E se la squadra di Spalletti parte favorita contro gli olandesi, non si può esulare dalla questione qualificazione l'altro match del girone, Barcellona-Tottenham, visto che gli inglesi restano padroni del proprio destino. Detto ciò, i motivi per credere nella qualificazione dell'Inter ci sono.

Video - Uragano Spalletti: "Pensiamo al PSV, se no quelli del Barcellona si offendono" 01:57

Il PSV ha pochi stimoli

In Champions può succedere di tutto e gli scaramantici non vorranno sentire discorsi del genere, ma dire che l’Inter non abbia i favori del pronostico contro il PSV sarebbe ingeneroso. Gli olandesi sono già fuori da tutto, avendo collezionato un solo punto in 5 partite. Van Bommel dovrebbe mandare in campo quasi tutti i titolari, ma per quanto in Europa si punti a fare sempre bella figura (giustamente), la concentrazione e la cattiveria agonistica potrebbero non essere le stesse delle partite da dentro o fuori. Al contrario l'Inter ha fatto tantissimo per arrivare a questo punto con sogni di qualificazione in un girone tra i più tosti e le motivazioni per giocare alla morte non mancheranno.

I giocatori dell'Inter vanno ad abbracciare Mauro Icardi autore del gol dell'1-2, PSV-Inter, Champions League, Getty ImagesGetty Images

Icardi contro una difesa non irreprensibile

Ha esordito solo quest’anno in Champions League, ma ha già dimostrato di poter fare differenza anche qui. Mauro Icardi è il capitano e trascinatore di questa Inter, avendo segnato 3 gol sui 5 realizzati dai nerazzurri fin qui. L’argentino è sempre andato a segno in casa e punta a fare bottino pieno a San Siro contro una squadra, il PSV, che non fa della difesa il suo punto di forza. Gli olandesi hanno subito sempre almeno due gol e quello realizzato da Icardi nella gara d’andata è l’emblema di questa debolezza, con portiere e difensore che si scontrano e il numero 9 che va a segno a porta vuota.

" L'Inter non deve preoccuparsi di noi, vogliamo vincere, ma se avessero battuto il Tottenham ora non sarebbero in questa situazione. [Ernesto Valverde] "

Destino in mano al Tottenham, ma il Barcellona fa pochi sconti

Possiamo fare tutti i discorsi del mondo sugli stimoli che avrà l’Inter, ma resta il fatto che i nerazzurri non hanno il destino nelle proprie mani e una vittoria potrebbe non bastare. Detto questo, il Tottenham, per soffiare il secondo posto alla squadra di Spalletti dovrebbe andare a vincere al Camp Nou e nonostante il Barcellona sia già sicuro del primo posto nel girone la strada non sembra così in discesa per gli inglesi. Valverde farà turnover, ma senza rinunciare a Messi e in Catalogna sono abituati a giocare sempre per vincere. Tra l'altro i blaugrana non perdono al Camp Nou in Champions League dal maggio 2013 (0-3 col Bayern) e il Tottenham arriva in Catalogna con qualche assenza di troppo. Insomma, gli Spurs dovranno sudare per una vittoria che avrebbe davvero il sapore dell'impresa.