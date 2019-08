Icardi riprende il Barcellona: 1-1 a San Siro, ottimo punto per l'Inter

Era importante non perdere. E il pareggio nel finale é arrivato. L'Inter strappa un punto fondamentale contro il fortissimo Barcellona, che pur privo di sua maestá Lionel Messi, ha confermato di essere una delle favorite per la vittoria di questa Champions League. Solidi e pericolosi i blaugrana, capaci di impegnare seriamente Handanovic in almeno sei circostanze, prima di trovare il vantaggio con Malcom nel finale. Non ha mollato la squadra di Spalletti, ci ha messo dedizione e coraggio, e, solo quattro minuti dopo il gol incassato, ha riacciuffato il pari con il suo capitano. Icardi alla prima vera palla buona ha colpito, fissando il punteggio sull'1-1 finale. Ora l'Inter viaggia al secondo posto nel gruppo B, a quota sette punti, tre in piú del Tottenham, prossimo avversario dei nerazzurri a Wembley. Lí, la formazione lombarda, si giocherá gran parte della qualificazione agli ottavi.

Luis Suarez, Stefan de Vrij, Inter-Barcellona, Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

22' - Suarez! Che giocata! Lancio lungo, aggancia di petto il 9 del Barcellona e prova con l'esterno un pallonetto dolcissimo al volo, che supera Handanovic, ma esce di poco.

37' - Barcellona in totale controllo. Impressionante il possesso catalano. L'Inter regge. Piazzato da fuori rasoterra di Coutinho. Bravo Handanovic a respingere in tuffo.

42' - Handanovic, gran parata. Ancora lui. Stavolta su Suarez che aveva sparato di prima col destro, dopo un batti e ribatti in area.

53' - Coutinho col mancino da dentro l'area. Respinge bene Handanovic sul suo palo.

61' - Monumentale Handanovic, che para a tu per tu con Rakitic, servito da Suarez. Poi la palla termina fuori e il cross del croato per Suarez che insacca, non é valido.

65' - Cross di PERISIC e stacco in inserimento di Politano. Palla fuori di poco! Grande chance Inter.

Malcom, subentrato dalla panchina, a sorpresa protagonista nella sfida contro l'InterGetty Images

87' - GOL DELL'INTER. ICARDI! 1-1. Pareggia la squadra di Spalletti. Si gira col destro in area l'argentino dopo un tiro respinto e insacca.

La statistica chiave

5 – Le trasferte in cui il Barcellona non è riuscito a sconfiggere l’Inter in competizioni europee: il bilancio delle sfide giocate a San Siro contro i nerazzurri per i blaugrana è di quattro pareggi e una sconfitta.

Il tweet da non perdere

L'immagine simbolo di Inter-Barça: capitan Icardi che, dopo aver segnato la rete dell'1-1, si prende il pallone e lo riporta a centrocampo, spronando i compagni a non accontentarsi

Il migliore

Samir HANDANOVIC - Attento su Coutinho e Suarez nel primo tempo. Decisivo su Coutinho e soprattutto su Rakitic nella ripresa. Presente e reattivo. Sul gol viene preso in controtempo da Malcom.

Il peggiore

Ousmane DEMBÉLÉ - Poca roba. Un tiro subito e poi rare iniziative di rilievo. Abulico e ben marcato.

Gara opaca per Ousmane Dembelé a San Siro Getty Images

Il tabellino

Inter-Barcellona 1-1

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic (Dall'84' Martinez); Politano (Dall'81' Candreva), Nainggolan (Dal 63' Borja Valero), Perisic; Icardi. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur (Dal 73' Vidal); Dembélé (Dall'81' Malcom), Suárez, Coutinho. All. Valverde

Arbitro: Marciniak (POL)

Gol: 83' Malcom (B), 87' Icardi (I)

Ammoniti: Rakitic, Brozovic, Perisic