La sconfitta più dolce. Il Tottenham perde 4-3 all'Etihad Stadium contro il Manchester City ma festeggia l'approdo alle semifinali di Champions League dove affronterà l'Ajax: un traguardo storico per gli Spurs che erano riusciti a entrare nel club delle migliori 4 squadre d'Europa solo nel 1961-62. La qualificazione della squadra di Pochettino arriva al termine di una partita entusiasmante, zeppa di episodi e dall'esito incerto fino all'ultimo. Delusione cocente per Guardiola che, come l'anno scorso, esce ai quarti e viene sconfitto in un derby inglese.

La cronaca

Primo tempo incredibile con 5 gol in 21 minuti. Al 4' Sterling porta in vantaggio il City con un destro a giro dal limite dell'area che si insacca nell'angolino basso. Rabbiosa la reazione del Tottenham che ribalta il risultato con Son, autore di una doppietta in 3 minuti: il sudcoreano firma l'1-1 con un destro dal limite su gentile omaggio di Laporte e timbra la doppietta personale al 10' con un fantastico destro dal limite sotto l'incrocio. Passa un minuto e i Citizens pareggiano con Bernardo Silva che entra in area, spara col sinistro e inganna Lloris complice una deviazione di Rose. Non c'è un attimo di respiro e al 21' ecco il 3-2 City: traversone basso dalla destra di De Bruyne, traiettoria perfetta sul secondo palo per il sinistro vincente di Sterling. Si fa male Sissoko, costretto a uscire: entra Llorente e il Tottenham passa a un 4-4-2 ultra offensivo.

Son a segno in Manchester City-Tottenham Champions League 2018-19Getty Images

Nel secondo tempo il City aggredisce il Tottenham e la partita diventa a senso unico. Gli Spurs si difendono ma al 59' devono capitolare per la quarta volta: slalom irresistibile di De Bruyne che verticalizza per Aguero, destro potente dell'argentino e palla sotto la traversa. Sembra fatta per la squadra di Guardiola, ma il Tottenham non molla e al 73' si porta sul 4-3: corner dalla sinistra di Tottenham, Llorente devia con il fianco forse toccando anche con il braccio, il pallone termina in fondo al sacco e Cakir convalida dopo un consulto al Var. Il City accusa il colpo, poi al 93' succede di tutto. Avventato retropassaggio di Eriksen che serve inavvertitamente Aguero, tocco per Sterling che da due passi beffa Lloris con il sinistro: esplodono di gioia i tifosi di casa, ma il Var cancella tutto rilevando una posizione irregolare dello stesso Aguero. Finisce in gloria per il Tottenham: la semifinale è realtà.

La statistica

57 - Gli anni trascorsi dall'ultima semifinale di Coppa Campioni/Champions League disputata dal Tottenham. Gli Spurs erano arrivati così lontano solamente nella stagione 1961-62: in quell'occasione si arresero al Benfica perdendo 3-1 a Lisbona e vincendo 2-1 nel match di ritorno a Londra.

Il tweet

Il tabellino

Manchester City-Tottenham 4-3

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Mendy (84' Sané); De Bruyne, Gundogan, David Silva (63' Fernandinho); Bernardo Silva, Aguero, Sterling. All.: Guardiola.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko (41' Llorente), Wanyama; Alli, Eriksen, Lucas Moura (82' Davies); Son. All.: Pochettino.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia).

Reti: 4' Sterling (M), 7', 10' Son (T), 11' Bernardo Silva (M), 21' Sterling (M), 59' Aguero (M), 73' Llorente (T).

Note - Recupero 3'+7'. Ammoniti Sissoko, Son, Rose (T).